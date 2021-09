Astérix et Obélix : Baffez-les Tous, une Ultra Collector's Edition dévoilée

En fin d'année sortira Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !, un fort joli beat'em all basé sur les bandes dessinées de Goscinny et Uderzo, développé par Mr Nutz Studio et édité par Microids. Ce dernier proposera plusieurs éditions, limitée et collector, mais il s'est associé à Strictly Limited Games pour produire une Ultra Collector's Edition.

Derrière ce nom pour le moins aguicheur se cache une très grosse édition physique qui regroupera le jeu sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch, une figurine en résine d'Astérix, Obélix et Idéfix, une lampe à LED qui peut changer de couleur, des autocollants, des lithographies, des cartes en métal, une affiche réversible, un certificat d'authenticité, des cartes postales, des dessous de verres et enfin des pièces de monnaie. Cerise sur le gâteau, cette Ultra Collector's Edition inclura également les jeux Astérix : XXL Remastered, XXL2 Remastered et XXL3 !

Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! - Ultra Collector's Edition est déjà disponible en précommande chez Strictly Limited Games contre 149,99 €, avec seulement 1 500 exemplaires sur PS4 et 3 500 exemplaires sur Switch. Vous pouvez sinon retrouver le jeu à 49,99 € sur Amazon dans son édition limitée, la date de sortie est pour rappel fixée au 25 novembre 2021.