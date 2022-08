GC2022 : Dune: Awakening, premier teaser pour le MMO de survie en monde ouvert

Funcom a plusieurs jeux sous la licence Dune en cours de développement, dont un jeu de survie massivement multijoueur en monde ouvert qui s'était brièvement montré récemment avec des artworks. Mais le voici désormais sur le devant de la scène avec un premier teaser, à admirer juste ici :

C'est lors de la cérémonie d'ouverture de la gamescom 2022 que Funcom a dévoilé Dune: Awakening, un titre développé par Level Infinite (Tower of Fantasy, PUBG Mobile Lite) en partenariat avec Legendary Pictures. Le jeu s'inspire des romans de Frank Herbert et du film de Denis Villeneuve, et vous pouvez déjà vous inscrire pour participer à la bêta.

Dune: Awakening associe la rugosité et la créativité des jeux de survie à l'interactivité sociale des jeux multijoueurs persistants à grande échelle pour créer un MMO de survie en monde ouvert unique et ambitieux. Passez de la survie à la domination dans un Arrakis vaste et sans temps de chargement, partagé par des milliers de joueurs.

Dirigez-vous vers des secteurs non cartographiés et soyez le premier à découvrir les secrets et les richesses avant que les tempêtes Coriolis ne déplacent à nouveau les sables et ne modifient le paysage. Échappez de justesse à des vers de sable colossaux, construisez votre maison, d'un simple abri à une base puissante, et traversez les dunes dans des véhicules emblématiques de l'univers.

Débusquez les fleurs d'épices et déployez votre moissonneuse, puis protégez-la des factions rivales dans des combats intenses et mortels qui passent sans transition de véhicules terrestres blindés aux ornithoptères dans le ciel. Planifiez votre ascension au pouvoir et développez votre influence au sein du Landsraad grâce à des intrigues minutieuses.