Dune: Awakening, date de sortie, mode gratuit déjà disponible et bonus de précommande pour le MMO à Arrakis

Depuis plusieurs années, Funcom tease les amateurs de MMO avec Dune: Awakening. Le studio est réputé pour The Secret World et Conan Exiles, ce jeu de survie en ligne massivement multijoueur est très attendu par les fans de l'univers imaginé par Frank Herbert et il sera prochainement disponible.

Funcom annonce que la date de sortie de Dune: Awakening est fixée au 20 mai 2025 sur PC, via Steam. Les joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S devront prendre leur mal en patience, comme prévu. Histoire de faire patienter les fans, les développeurs publient dès aujourd'hui le mode gratuit Création de Personnage & Benchmark, qui permet de créer son personnage (évidemment importable dans le jeu complet) et de vérifier si leur PC peut faire tourner le MMO. Funcom détaille cet outil :

Les joueurs peuvent télécharger dès aujourd'hui le mode Création de Personnage et Benchmark de Dune : Awakening pour obtenir un code pour le skin exclusif du couteau Frameblade, échangeable dans le jeu au lancement. Une fois créé, un personnage peut être sauvegardé et importé dans le jeu lors du lancement. Une ascension épique sur Arrakis attend les joueurs en passant le test de Gom Jabbar et en créant leur personnage. Ils pourront affiner chaque aspect de leur apparence, puis choisir leur planète natale, leur caste et leur mentor, qu'il s'agisse d'un Maître d'armes, d'une Bene Gesserit, d'un Mentat ou d'un Soldat. Le choix final déterminera les capacités de départ, mais l'accès à toutes les écoles sera débloqué par la suite, et il sera même possible de mélanger et associer des compétences de chacune d'elles. En plus de la création de personnages, le mode Benchmark permet à chacun de tester ses performances matérielles et la compatibilité de son système, tout en assistant à des scènes épiques du jeu, notamment un vol en ornithoptère et une rencontre spectaculaire avec un ver de sable colossal.

Par ailleurs, tous les joueurs qui précommanderont Dune: Awakening obtiendront le Terrarium de Muad'Dib avec une souris du désert. Le jeu sera réservable « bientôt », contre 49,99 €. En attendant la sortie du MMO, vous pouvez retrouver le 4X Dune: Spice Wars à 34,99 € sur Gamesplanet, ainsi que les deux films de Denis Villeneuve en Blu-ray 4K UHD à 22,50 € sur Amazon.