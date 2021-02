Skyforge : le MMORPG en free-to-play est disponible dès à présent sur Switch et se lance en vidéo

Sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC entre 2015 et 2017, le célèbre MMORPG du studio Allods Team, Skyforge, débarque enfin sur la plateforme hybride de Nintendo. Pour rappel, les joueurs doivent défendre la planète Aelion contre des envahisseurs extraterrestres. Pour ce faire, 18 classes de personnages sont disponibles, chacune disposant d’un gameplay qui lui est propre et vous devrez apprendre à maîtriser leurs différentes capacités.

Ainsi, vous pourrez combattre les ténèbres avec le Lumancier, invoquer et maîtriser les flammes avec le Feurioso ou bien tirer sur tout ce qui bouge avec l’Artilleur. Notez que si vous complétez le tutoriel du jeu avant le 5 mars prochain, vous recevrez quelques récompenses comme une tenue de guerrier cybernétique, les ailes des vœux, le halo des vœux et bien d'autres. Enfin, d’autres contenus comme le Lot de Démarrage, le Lot Deluxe et le Lot Ultime sont également à votre disposition et ils contiennent des titres de fondateurs, des armes légendaires et bien plus !

Skyforge est disponible dès maintenant gratuitement sur le Nintendo eShop. Si vous souhaitez vous plonger dans Aelion, la Switch est disponible à la Fnac pour 299,99 €.