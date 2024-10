Throne and Liberty : le MMORPG free-to-play est lancé !

À défaut de multiplier les productions internes, Amazon Games s'est spécialisé dans l'édition de MMORPG asiatiques en Occident. Déjà couronné du succès de Lost Ark, le studio remet ça cette semaine avec Throne and Liberty, un jeu de rôle développé par NCSoft (Guild Wars) et dans l'univers de Lineage, faisant suite au premier volet.

Throne and Liberty est désormais disponible en free-to-play sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les joueurs peuvent se lancer dans une aventure épique en compagnie d'autres internautes et participer à des batailles de grande envergure avec des effets environnementaux dévastateurs. Voici un bref résumé du jeu :

Throne and Liberty est un MMORPG qui combine une aventure narrative et un gameplay centré sur les guildes dans le monde persistant de Solisium. Le jeu propose des paysages géographiques en constante évolution et des caractéristiques environnementales qui changent radicalement le cours du jeu. De nombreux contenus attendent les joueurs, notamment des modes JcJ à grande échelle, des contenus JcE comme des donjons en coopération et des boss en monde ouvert, une variété de métiers comme la pêche et la cuisine, ainsi qu'un monde mystérieux à explorer seul ou entre amis.

Dans Throne and Liberty, les joueurs choisissent leur armement et se lancent seuls ou aux côtés de leurs alliés dans des événements dynamiques, des donjons, des raids de boss, des batailles de conquête et des sièges de châteaux, qui offrent autant de défis que de récompenses. Le système unique de combinaison d'armes permet d'intervertir deux armes d'équipement pour changer complètement de style de jeu, sans devoir choisir une classe ou un ensemble de compétences spécifiques, et d'enchaîner de puissantes attaques pour décimer les ennemis.