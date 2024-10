Throne and Liberty : 5 choses à savoir pour bien débuter dans le MMORPG free-to-play du moment

Amazon Games vient de lancer en Occident Throne and Liberty, un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne développé par NCSoft et prenant place dans l'univers de Lineage. Un MMORPG disponible en free-to-play sur ordinateurs, mais si c'est votre première expérience ou si vous vous sentez un peu perdus, voilà quelques astuces.

Amazon Games dévoile cinq choses à savoir avant de se lancer dans Throne and Liberty, histoire de bien débuter l'aventure sans se perdre dans tous les sens et galérer :

1. Trouvez une guilde au plus vite pour commencer à relever les défis de guilde avant qu'ils ne s'achèvent.





Throne and Liberty dispose d'un système de guilde approfondi, et une grande partie du contenu du jeu est plus intéressante lorsqu'elle est vécue avec d'autres joueurs. Parmi ces contenus, certains sont conçus spécifiquement pour les guildes, comme les défis de jalon. Ces défis sont des événements à durée limitée qui vous permettent d'obtenir des titres uniques qui ne pourront pas être obtenus plus tard et offrent également des objets qui facilitent la progression du personnage. De plus, rejoindre une guilde permet d'accéder au vendeur de guilde, qui propose des matériaux de haute qualité pour l'artisanat et des lithographies rares, que vous voudriez acquérir dès que possible. En parlant d'objets...

2. Ne vendez pas les objets immédiatement !





Certains objets peuvent contribuer au Livre des lithographies, grâce auquel il est possible de transformer un ensemble d'objets éligibles en récompense. Certaines de ces récompenses sont des équipements rares qu'il est difficile d'obtenir à travers Solisium. Par conséquent, avant de liquider les objets de l'inventaire qui ne semblent pas utiles, il est important de vérifier s'ils peuvent être utilisés dans le Livre des lithographies.

3. Ne laissez pas les contrats et les monnaies atteindre leur capacité maximale.





Tous les jours, vous pouvez obtenir jusqu'à 10 contrats et vous ne pouvez pas en avoir plus de 60 par jour. Dès que les 60 contrats sont atteints ou dépassés, il est impossible d'en obtenir davantage jusqu'à ce qu'ils soient dépensés. Par conséquent, il est important de les garder à l'œil afin de ne pas les gaspiller. Les jetons de contrat dimensionnel et les jetons de contrat des Abysses sont des devises à dépenser pour obtenir des récompenses. Les jetons de contrat dimensionnel permettent de piller des coffres dans les donjons en coopération pour obtenir de puissants butins. Vous recevez 360 jetons de contrat dimensionnel par jour, avec un maximum de 1800 jetons. Les contrats donnent droit à des jetons de contrat des Abysses qui peuvent être utilisés pour gagner une quantité significative d'EXP et de Sollant sur les monstres dans les donjons des Abysses (alias les donjons en monde ouvert). Les jetons de contrat des Abysses ne peuvent dépasser les 20 000 et il est possible de les obtenir en achetant des globes mystiques et en terminant des contrats.

4. Améliorez votre équipement au maximum de son potentiel avant de transférer sa puissance vers un meilleur équipement.





Bien qu'il soit possible de transférer la puissance d'un équipement à un meilleur équipement, il est important de prendre le temps d'améliorer son équipement jusqu'à ce qu'il atteigne son potentiel maximum. La puissance de l'équipement doit être maximale AVANT de transférer sa puissance vers un nouveau butin. Lorsque vous recevez un objet de qualité supérieure, vous ne voulez pas utiliser vos pierres de croissance pour l'améliorer à partir de zéro. Vous voudrez améliorer votre équipement de grade inférieur au maximum afin d'utiliser moins de pierres de croissance pour augmenter le niveau de votre nouvel objet à la puissance maximale. Cela vous évitera des problèmes, car les pierres de croissance de qualité supérieure sont plus difficiles à trouver.

5. Achetez autant de clés mystiques que possible par jour auprès de votre vendeur de contrats.





Les clés mystiques sont utilisées pour déverrouiller les globes mystiques qui peuvent récompenser des matériaux très rares et des jetons de contrat des Abysses. Les clés mystiques ont une durée d'utilisation limitée à 7 jours, alors utilisez-les dès que vous trouvez des globes mystiques !