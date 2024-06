Throne and Liberty : une date de sortie et une bêta ouverte pour le MMORPG

Après des années de bêta, Throne and Liberty a été lancé en décembre 2023, mais uniquement sur PC en Corée du Sud. Heureusement, le MMORPG de NCSoft qui fait suite à Lineage va arriver dans le reste du monde grâce à Amazon Games, qui éditera le jeu dans nos contrées. Cette semaine, nous avons eu de nouvelles informations.

Throne and Liberty sera jouable dès le mois prochain grâce à une bêta ouverte, qui se tiendra du 18 au 23 juillet 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les joueurs en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon vont donc pouvoir essayer le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur avant sa sortie officielle, plus tard dans l'année. Les développeurs rappellent que Throne and Liberty sera jouable en cross-plateform, voici une petite présentation du MMORPG :

Throne and Liberty propose une expérience sociale profonde, où les joueurs sont encouragés à rejoindre des guildes et à interagir entre eux. Les interactions et les alliances entre guildes font partie intégrante de l'expérience de jeu, car les joueurs peuvent prendre part à des batailles épiques Joueur contre Environnement (JcE) et Joueur contre Joueur (JcJ), comme les sièges de château, qui peuvent accueillir des milliers de joueurs en même temps. Le tout se déroule dans un monde ouvert persistant appelé Solisium, où des environnements dynamiques et interactifs influencent le gameplay de manière significative. Les cycles météorologiques imprévisibles ont un impact sur les performances de vos armes, modifient le terrain autour de vous et révèlent de nouveaux points d'accès. En explorant le monde, les joueurs pourront se transformer en créatures qui volent dans les airs ou qui prennent la mer pour voyager rapidement, ou même se métamorphoser en boss vaincus pour renverser le cours de la bataille.

L'attente ne sera pas très longue, car la date de sortie de Throne and Liberty est désormais fixée au 17 septembre 2024 dans ces nouvelles régions. Pour profiter au mieux du MMORPG, vous pouvez retrouver la souris Razer Naga V2 HyperSpeed à partir de 99,86 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou la boutique de Razer.