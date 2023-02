Throne and Liberty : Amazon Games va éditer le MMORPG dans l'univers de Lineage en Occident

En éditant Lost Ark en Occident depuis maintenant un an, Amazon Games a montré qu'il y avait encore de la place pour de nouveaux MMORPG dans nos contrées, et il va recommencer prochainement, cette fois en partenariat avec NCSoft (Guild Wars, Lineage). Amazon Games annonce en effet qu'il va éditer Throne and Liberty en Occident et au Japon, sur PC, PlayStation et Xbox Series X|S.

D'abord connu sous le nom de Lineage Eternal, Throne and Liberty est en développement depuis de longues années, il a été repoussé plusieurs fois, il a même été rebooté en interne, mais le MMORPG semble enfin sur la bonne voie. Throne and Liberty proposera des combats intenses et une histoire riche au travers d'un vaste monde changé par des transformations géographiques et météorologiques. Les joueurs se battront ainsi contre d'autres joueurs, mais aussi contre l'environnement, avec la capacité de se transformer en animal et même de déclencher des phénomènes environnementaux comme des pluies torrentielles ou des éclipses. Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games, commente :

NCSoft a créé certains des jeux en ligne les plus populaires et les plus durables du monde, alors dire de Throne and Liberty qu'il fait partie des MMO les plus attendus est un euphémisme. Éditer des jeux qui vivent et évoluent dans le temps fait partie des fondements de notre stratégie. Proposer aux joueurs du monde entier des jeux de grande qualité développés par des équipes de renom l'est tout autant. Le travail accompli sur la première année Occidentale de Lost Ark nous a énormément appris, et nous sommes prêts à faire du lancement de Throne and Liberty une expérience inoubliable pour tous les joueurs.

Moonyoung Choi, responsable de la gestion du développement chez NCSoft, rajoute :

Amazon Games excelle dans la sortie de jeux en tant que service ambitieux à l'échelle globale. Ils ont prouvé leur savoir-faire dans l'opérationnel, la traduction, le marketing et le management de communauté. Nous avons vu à quel point Amazon Games a su exploiter les puissances d'AWS, de Twitch, et d'autres outils lors de leurs précédents lancements. Nous sommes convaincus qu'ils sont les partenaires parfaits pour permettre aux joueurs du monde entier de profiter de Throne and Liberty.

Édité par Amazon Games en Amérique, en Europe et au Japon, Throne and Liberty est attendu à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 4, PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Guild Wars 2: End of Dragons à 29,99 € sur Amazon.