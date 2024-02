Dragonkin: The Banished, de la concurrence pour Diablo et Path of Exile par les Français d'Eko Software

Si bon nombre de jeux apparus durant la Nacon Connect 2024 de ce jeudi étaient connus comme GreedFall II: The Dying World ou Terminator: Survivors, il y a également eu quelques nouveautés, dont une belle surprise signée Eko Software. Oui, les développeurs français habitués ces dernières années aux jeux de sport (handball et rugby), mais à qui nous devons aussi le peu apprécié Warhammer: Chaosbane vont revenir l'année prochaine avec leur propre licence, mais toujours au format hack'n slash. Le jeu se nomme Dragonkin: The Banished et a été teasé par une première bande-annonce nous montrant tout de même un peu de son gameplay durant les dernières secondes, de quoi donner aux amateurs du genre avec des textures détaillées et couleurs vibrantes.

Dragonkin: The Banished prendra donc place dans un univers de dark fantasy où nous incarnerons des mutants hybrides entre dragons et humains seul ou jusqu'à quatre joueurs en coopération en ligne, avec comme fil conducteur la chasse de ces puissants êtres volants cracheurs de feu afin de libérer le monde de leur domination et étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Les quatre classes n'auront rien de très original sur le papier, mais c'est visiblement du côté du build crafting que nous pourrons donner libre cours à nos envies, avec en supplément une ville hub à améliorer. Il faudra évidemment attendre d'en voir plus avant de pouvoir se faire une meilleure idée.

UN MONDE RAVAGÉ À LIBÉRER Dans Dragonkin: The Banished, vous arpentez un monde ravagé par de puissants dragons, directement responsables de l’apparition de créatures maléfiques et malfaisantes. Vous incarnez 4 classes de héros dont la seule motivation est de traquer et de combattre les pires monstres. Chaque ennemi abattu est un pas de plus vers votre objectif ultime : trouver et éliminer les 4 Dragons Ancestraux. QUATRE HÉROS PRÊTS À PARTIR EN CHASSE Après avoir consommé du sang de Dragon, chaque héros a développé ses propres capacités, son pouvoir unique et ses techniques de combat. En fonction de votre butin, de votre build choisi et de vos préférences, vos pouvoirs ainsi que la puissance de vos coups seront transformés. Le Barbare - Chef des armées du peuple nordique vivant dans des terres hostiles, le Barbare a fait de la glace son élément. Encaissez les coups comme personne, gelez vos ennemis et réalisez un maximum de dégâts au corps à corps grâce à une hache et un marteau ravageurs. Plus vous subissez de dégâts, plus vos attaques sont puissantes.

La Sorcière - Transformée par le sang de Dragon, la Sorcière rêve d'un monde dans lequel les dragons et les humains cohabitent. L'électricité et l'eau sont les éléments formant le socle de ses pouvoirs. Souvent en retrait, la Sorcière privilégie les dégâts à distance en chargeant la puissance de ses sorts et évite d'être trop proche de l'ennemi.

Le Chevalier - Préparé et entrainé par les meilleurs guerriers depuis son enfance, le Chevalier maitrise le feu mieux que personne. Il est l'équilibre parfait entre le corps à corps et les attaques à distance grâce à sa lance impressionnante crachant également des flammes.

L'Archère - Définition même du sang-froid, l'Archère peut compter sur une habilité hors du commun et a fait du poison son élément. Si la flèche n'a pas suffi à abattre sa victime, celle-ci succombe généralement peu après. Parfaite pour les combats à distance, elle a la possibilité d'invoquer une zone de poison pour devenir inatteignable. UNE NOUVELLE MANIÈRE DE DÉVELOPPER SON HÉROS La Grille Ancestrale est une mécanique inédite pour développer votre personnage et en faire un combattant unique. À chaque gain de puissance, à vous de décider comment combiner vos améliorations pour remplir la Grille Ancestrale de la manière qui vous semble la meilleure. Choisissez parmi les compétences disponibles et cherchez des combinaisons multiples pour optimiser votre héros. En fonction de votre avancée dans l'aventure et vos envies, changez quand vous le souhaitez votre build pour vous adapter à l'ennemi. Chaque héros dispose de sa propre Grille Ancestrale et d'une multitude de combinaisons possibles. D'une partie à l'autre, votre héros n'est jamais vraiment le même. UN MONDE À DÉCOUVRIR Voyagez à travers le monde de Dragonkin, découvrez son histoire et faites face à ses menaces. Volcan, Toundra, Marais et bien d'autres : votre traque vous amènera à découvrir les richesses de ce monde. Chaque biome possède ses propres régions, ses monstres endémiques et ses ressources spécifiques. UNE CITÉ EN PROGRESSION PERMANENTE La Cité évolue et s'agrandit en fonction de vos décisions et de vos découvertes. Au fil de votre aventure, obtenez de l'expérience et choisissez quelle priorité est donnée à son évolution. Améliorez vos bâtiments, découvrez de nouveaux habitants, équipements et des services supplémentaires. L'aventure coop ne s'arrête plus à la réalisation de quêtes. L'ensemble des joueurs présents dans votre session peuvent agrandir la Cité et débloquer de nouveau contenu. UNE TRAQUE À MENER ENSEMBLE Une aventure à vivre du début jusqu'à la fin avec ses amis. Dragonkin permet de jouer en coopération locale à 2 joueurs, ou online jusqu'à 4 joueurs. Vous pouvez également partager l'aventure avec d'autres guerriers inconnus en vous connectant à leurs parties.

Dragonkin: The Banished sortira si tout va bien en février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits dans la boutique de Valve.