24H sur GAMERGEN.COM : notre sondage The Last of Us Part II, du neuf pour eFootball PES 2020, et des informations pour Diablo IV

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce vendredi 26 juin 2020 ?

Nous avons lancé un petit sondage se penchant sur The Last of Us Part II, notre question est la suivante : quelle note lui donneriez-vous ? À côté de cela, le Data Pack 8 d'eFootball PES 2020 est disponible, et des informations sur Diablo IV ont été partagées.

Dans le reste de l'actualité, de nouveaux visuels de Cyberpunk 2077 ont été diffusés, par ailleurs, des chaises gaming en collaboration entre CD Projekt et Secretlab ont été annoncées, Ubisoft s'est exprimé sur les affaires d’agressions sexuelles, un point a été fait sur le badge Optimisé pour la Xbox Series X, 4 millions de copies de The Last of Us Part II ont été écoulées, le contenu de Hitman et Hitman 2 pourra être importé dans Hitman 3, et Steam a lancé les Soldes d’Été 2020.

Pour finir, une version Lite de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition a été annoncée.