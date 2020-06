Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, une version Lite annoncée dans une envoûtante bande-annonce de gameplay

Parmi les jeux à paraître cette année au sein du catalogue de Square Enix, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition n'est clairement pas celui qui a eu le plus droit aux feux de la rampe. C'est donc avec joie que nous découvrons à présent une nouvelle bande-annonce longue de 5 minutes, servant à faire le point sur les nombreux atouts de ce jeu de rôle paru à l'origine sur Game Cube.

Tout le charme du jeu d'antan est ici retranscrit, avec des graphismes modernisés. En tant que joueur, nous aurons le choix entre plusieurs classes pour notre avatar (Lilties, Yukes, Clavats et Selkies), du multijoueur à 4 en cross-play et bien plus encore :

Chat rapide : de nouvelles commandes tactiques pour donner facilement des instructions écrites à vos équipiers pendant les parties multijoueurs en ligne.

: de nouvelles commandes tactiques pour donner facilement des instructions écrites à vos équipiers pendant les parties multijoueurs en ligne. Décompte magique : un nouveau système de décompte aidant les joueurs à synchroniser et combiner leurs attaques magiques pour libérer toute leur puissance.

: un nouveau système de décompte aidant les joueurs à synchroniser et combiner leurs attaques magiques pour libérer toute leur puissance. Améliorations de l'interface : les limites de capacité matérielle ont été repoussées et une mini carte a été ajoutée à l'interface afin que les joueurs aient toujours une vue stratégique de leur environnement.

: les limites de capacité matérielle ont été repoussées et une mini carte a été ajoutée à l'interface afin que les joueurs aient toujours une vue stratégique de leur environnement. Modes de difficulté supplémentaires : une fois le scénario principal terminé, les aventuriers les plus audacieux pourront explorer des donjons difficiles comme la mine de Cathuriges, qui renferme de puissants ennemis et de nouveaux défis. Ces exigeants donjons d'après-jeu sont disponibles dans la version complète de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition uniquement.

: une fois le scénario principal terminé, les aventuriers les plus audacieux pourront explorer des donjons difficiles comme la mine de Cathuriges, qui renferme de puissants ennemis et de nouveaux défis. Ces exigeants donjons d'après-jeu sont disponibles dans la version complète de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition uniquement. Bande originale mise à jour : plus de 50 morceaux ont été composés pour Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition par la compositrice du jeu d'origine, Kumi Tanioka, y compris des versions réenregistrées des thèmes populaires Sound of the Wind et Starry Moonlit Night.

L'élément inédit de cette vidéo, c'est une version gratuite dite Lite que dévoile l'éditeur, attendue le même jour que le jeu complet. Elle permettra de profiter des trois premiers donjons en solo ou en multijoueur, même avec les possesseurs de la version classique. Mieux encore, si une personne sert d'hôte depuis le jeu standard, un joueur possédant l'édition Lite sera capable d'accéder à un total de 13 donjons, excluant tout de même ceux de haut niveau. Les données de sauvegarde pourront d'ailleurs être conservées en cas d'achat. Plus de détails devraient être donnés dans les prochaines heures, une diffusion préenregistrée devant être diffusée le 27 juin à 12h00, heure japonaise. Des visuels sont disponibles en page suivante.

Rendez-vous le 27 août 2020 pour découvrir Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sur PS4, Switch, iOS et Android, malheureusement uniquement au format numérique, sauf au Japon... Vous pouvez donc passer par l'importe et vous le procurer sur Amazon.jp sur PS4 et Swich. Sinon, il faudra vous tourner vers les boutiques en lignes des consoles, pourquoi pas en utilisant des cartes prépayées (PSN / eShop).

