Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition : aperçu du thème de précommande et concept arts commentés par le directeur artistique

Ces derniers jours, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition a refait parler de lui pour son contenu téléchargeable payant qui sera mis à disposition dès son lancement pour jouer avec l'apparence d'autres personnages de cette série de spin-offs. En parallèle, PlayStation a dévoilé un aperçu du thème dynamique offert à tous les joueurs précommandant leur copie sur PS4, le jeu sortant pour rappel uniquement en dématérialisé par chez nous.

Il reprend deux artworks vraiment magnifiques, dont celui de la jaquette japonaise, avec en fond sonore des morceaux de l'OST du jeu. Et en parlant d'illustrations, des versions crayonnées ainsi qu'un dessin en couleurs ont été partagés sur le PlayStation Blog par le directeur artistique Toshiyuki Itahana, qui a pris la peine d'expliquer la manière dont il les a conçus ou ce qu'elles représentent, que ce soit pour le jeu d'origine ou le remaster. Si vous avez quelques minutes devant vous, c'est assez instructif.

Bonjour à tous ! Je suis Toshiyuki Itahana et je travaille chez Square Enix. Pour célébrer la sortie imminente de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, j’aimerais vous présenter des concept arts exclusifs du jeu original de 2003, ainsi que de nouvelles images de la version remastérisée.

Lors de la création du jeu original, j’ai rejoint le projet en plein développement sur l’invitation du producteur Akitoshi Kawazu, dans le rôle de directeur artistique et concepteur de personnages. Les décors et l’ambiance du monde étaient déjà mis par écrit à mon arrivée, j’ai donc eu l’immense plaisir de leur donner vie à travers mes dessins.

Pour la version remastérisée, en plus de mes deux rôles cités précédemment, je me suis occupé de la conception de certaines variations de personnages et d’armes qui devraient plaire aux fans !

1. Pour commencer, voici une première ébauche de la couverture de la version remastérisée. Les fans les plus observateurs remarqueront des similitudes avec l’illustration du jeu original de 2003.

J’ai entrepris de la dessiner comme son ancêtre il y a 17 ans, en commençant par une esquisse au crayon suivie par une coloration numérique.

Il y a quelques différences avec la version originale. Par exemple, dans l’ancienne image, une Yuke tenait le calice de cristal au centre. Mais dans le remaster, j’ai opté pour une Selkie. J’ai également remplacé la Clavat et le Lilty à droite de l’illustration par Erin et Chad, des personnages tirés des romans Final Fantasy Crystal Chronicles, un petit easter egg qui devrait ravir les fans de ces livres !

2. Voici l’esquisse d’une illustration promotionnelle conçue à l’époque de la sortie du jeu original.

J’en étais encore à dessiner les contours à ce moment-là, c’est un peu gênant de vous montrer un travail non final ! J’ai inclus des personnages clés de l’histoire comme Gurdy et le Chevalier noir, ainsi que la mystérieuse fille qui apparaît vers la fin du jeu en arrière-plan.

Quand je regarde les dessins que j’ai réalisés il y a 17 ans, j’aimerais pouvoir remonter le temps pour changer des choses, mais je pense que c’est le cas de beaucoup d’artistes !

3. Voici le dessin original de l’illustration de couverture de Final Fantasy Crystal Chronicles World Ultimania, le guide du jeu japonais.

Comme je l’ai mentionné plus haut, ce guide contenait un roman de Final Fantasy Crystal Chronicles avec Erin et Chad. Ils sont donc tous les deux au centre de l’illustration.

Personnellement, j’ai baptisé ce dessin Memento Mori. En effet, les personnages en arrière-plan pensent tous à quelqu’un qui n’est pas là, ce qui devient évident lorsqu’on avance dans l’histoire.

Je suis très attaché à cette illustration, donc n’hésitez pas à aller chercher la version finale colorée sur internet !

4. Vous voyez ici l’image de l’intérieur de la caravane, qui n’est jamais montré dans le jeu.

Je l’ai dessiné en essayant d’imaginer à quoi ressemblerait la vie quotidienne des membres de la caravane dans un endroit si exigu. C’était très amusant à faire. En ce qui concerne le calice de cristal, dans le coin, il me semble que je l’ai scanné, puis ajouté à l’image avant de le colorer numériquement. Comme pour l’illustration principale, j’ai dessiné le contour au crayon et ajouté la couleur ensuite. Ce serait intéressant de comparer l’esquisse de base avec la version colorée terminée pour voir à quel point les couleurs participent à donner vie au dessin.

5. Ce dessin met en scène la fin d’un combat, alors que la boue macule le visage et les vêtements des personnages et que l’adrénaline leur fait encore ignorer la douleur.

J’ai ajouté l’arrière-plan numériquement pour la version finale colorée.

La plupart des illustrations de Final Fantasy Crystal Chronicles évoquent une ambiance chaleureuse, et je me souviens avoir voulu suggérer un ton un peu différent avec ce dessin pour représenter une facette différente de ces personnages.

6. Ce dessin me rappelle des souvenirs ! Il faut que je me souvienne d’où il vient...

Il me semble qu’il apparaissait dans un guide de stratégie ou un magazine datant du lancement du jeu en 2003.

Il représente le moment où un Mog apporte une lettre de la maison, ce qui arrive après chaque combat de boss, pour rappeler au joueur le souvenir de sa famille et de ce qui l’a poussé à entreprendre ce périlleux voyage.

J’adore dessiner des personnages qui sourient, c’est vraiment ce qui leur donne vie.

Je faisais des esquisses des lieux, des bâtiments et de l’ambiance générale des zones pour la plupart des arrière-plans de Final Fantasy Crystal Chronicles. Les concepteurs d’arrière-plans s’en servaient ensuite comme point de départ et les développaient pour créer les niveaux et les donjons.

7. Il s’agit d’une ébauche de la Forêt des champignons, l’un des premiers donjons du jeu (que vous pourrez retrouver au lancement de la version gratuite Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition Lite).

L’intégralité de la zone est composée de champignons, même les routes, et le résultat était magnifique, avec d’immenses champignons teintés de rouge au crépuscule.

8. Voici une autre ébauche dans le même style que celle de la Forêt des champignons. Elle a servi de référence aux développeurs pour imaginer le flux de miasme.

Cette illustration n’était pas destinée au public, donc elle est très rudimentaire.

Les courants de miasme qui apparaîtront dans le jeu ont été ajoutés numériquement. Donc l’image colorée ressemble à un banal dessin d’un passage dans une grotte, mais en rajoutant les effets numériques, on le transforme en quelque chose de complètement nouveau.

9. De nouvelles variantes des personnages ont été ajoutées à la version remastérisée. On arrive enfin à des dessins en couleurs, fini les premiers jets, haha !

Nous avons ajouté des variantes des personnages à la version remastérisée pour offrir de la nouveauté à ceux qui ont joué à l’original et pour proposer une plus grande variété d’options aux nouveaux joueurs. Le multijoueur en ligne étant un aspect très important de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, nous voulions surtout offrir plus d’options aux joueurs pour éviter de se retrouver avec des personnages trop similaires.

Ces nouvelles variantes comprennent des modèles inspirés du Japon, ainsi que des tenues portées par des personnages des jeux Final Fantasy Crystal Chronicles sortis après l’original.

J’ai également travaillé sur ce jeu avec Rubi Asami, une artiste ayant participé à la conception de Mobius Final Fantasy. La nouvelle variante des Clavat féminins qu’elle a réalisée a été très bien reçue par les fans quand Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition a été annoncé.

J’ai hâte de voir quels seront les personnages préférés des joueurs de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition.

Je n’ai pas souvent l’occasion de montrer ce type d’ébauches en cours et d’illustrations terminées, donc c’était un vrai plaisir !

La version originale de Final Fantasy Crystal Chronicles est sortie il y a 17 ans, mais les fans sont toujours nombreux. Nombre d’entre eux m’ont envoyé des messages en me disant qu’ils adoreraient y rejouer sur des plateformes modernes, et je suis ravi qu’ils en aient enfin l’opportunité.

J’imagine que la plupart des personnes jouaient à l’original avec leur famille ou leurs amis, mais dans Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, vous pourrez jouer avec des joueurs du monde entier. L’heure est enfin venue pour tous les joueurs de Final Fantasy de se rassembler et de partir à l’aventure tous ensemble.

J’espère sincèrement que nombre d’entre vous partiront à l’aventure dans cette caravane et vivront une expérience mémorable.