Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition : une passionnante interview de Ryoma Araki (directeur du jeu) et de nouveaux visuels partagés

À la fin du mois d'août, les joueurs du monde entier vont enfin pouvoir mettre la main sur Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, une édition modernisée du jeu GameCube, qui proposera du jeu en ligne coopératif à 4, mais malheureusement pas en local contrairement à l'édition originale de l'époque pour des raisons de développement. Nous avons eu accès à de nouveaux visuels à retrouver en intégralité dans la galerie en page suivante, mettant en avant les multiples fonctionnalités du jeu déjà plusieurs fois évoquées dans nos articles.

En plus de ça, c'est une interview de Ryoma Araki, directeur sur ce remaster, qui nous a été fournie par Square Enix, et que nous avons traduit pour vous :

1. Quelle est la raison pour laquelle vous avez décidé de remastériser Final Fantasy Crystal Chronicles ?

Le Final Fantasy Crystal Chronicles est sorti la même année que j'ai rejoint Square Enix. À l'époque, je faisais des jeux GameCube chez un autre développeur et j'ai été très impressionné par le savoir-faire et les capacités de l'équipe qui les a créés. C'est en fait le jeu qui m'a amené à venir frapper à Square Enix, donc cela a une forte signification pour moi personnellement. De plus, je travaille sur des jeux en ligne depuis environ 10 ans maintenant, donc cela correspond également à un de mes thèmes personnels pour créer des jeux dans lesquels les gens peuvent tous se réunir et en profiter. Ces facteurs m'ont amené à lever la main et à assumer ce remaster.

2. Selon vous, quelle fonctionnalité de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition sera la plus excitante pour les joueurs qui ont joué à l'original ?

Diverses fonctionnalités facilitent l'invitation d'un ami à jouer, telles que l'introduction du jeu en ligne, du cross-play et de la version Lite. En plus de cela, les nouveaux donjons de haute difficulté offrent un excellent contenu end-game qui ajoute encore plus de profondeur à l'expérience multijoueur.

Nous mettons beaucoup l'accent sur le jeu multiplateforme pour ce jeu afin que le plus grand nombre possible de joueurs puissent faire équipe et profiter de l'aventure ensemble, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils jouent, ou même s'ils utilisent la version Lite gratuite.

Nous comprenons que le jeu coopératif hors ligne était une fonctionnalité du jeu original que de nombreux fans regardent avec affection, nous espérons donc que les fans sur le retour et les nouveaux pourront profiter du jeu en faisant équipe sur différentes consoles et smartphones, et créer de nouveaux souvenirs alors qu'ils partent à l'aventure ensemble à nouveau.

3. Pouvez-vous expliquer plus en détail le fonctionnement de Lite (la version gratuite, NDLR) ?

Lorsqu'un joueur avec le jeu complet est l'hôte et que d'autres joueurs se joignent en tant qu'invités en utilisant l'édition Lite, tout le monde pourra jouer jusqu'à 13 donjons différents ensemble. Le nombre de donjons sur la version originale de la GameCube était de 14, vous pouvez donc jouer à presque tous. Cela permet aux propriétaires du jeu complet d'inviter facilement un ami lorsqu'ils souhaitent profiter du multijoueur. Vous pouvez également reporter votre progression à partir de la version Lite lorsque vous achetez le jeu complet, vous n'aurez donc pas besoin de reconstruire votre personnage à partir de zéro lorsque vous décidez de plonger dans l'histoire et le contenu end-game (tel que les nouveaux donjons de haut niveau).

4. Quelles sont les autres nouvelles fonctionnalités du jeu ?

Il y en a tellement, je ne suis pas sûr de pouvoir toutes les énumérer ! Comme il s'agit d'un remaster plutôt que d'un remake, tout est basé sur le jeu original, mais il existe de nombreux ajouts et changements passionnants, tels que :

Le multijoueur en ligne et cross-play ;

Des doublages vocaux ;

La possibilité de se souvenir en revoyant des cinématiques ;

L'ajout du système de Mimic ;

Les donjons de haut niveau ;

Des armes, armures, recettes, objets et artefacts inédits ;

L'interface utilisateur et d'autres changements cosmétiques...

Nous avons apporté de nombreux ajustements et ajouts pour nous assurer que cette version du jeu se présente comme un nouveau titre et réponde aux attentes des joueurs d'aujourd'hui. J'ai dit à divers endroits qu'il n'y avait pas de nouveaux ajouts à l'histoire, mais nous avons en fait ajouté une nouvelle cinématique. Vous allez devoir jouer et le trouver par vous-même !

5. Comment avez-vous abordé la conception des nouveaux mécanismes de combat comme l'explosion magique, la Fusion des sorts et le minuteur magique ?

J'ai conçu ces systèmes pour que même les gens qui jouent en ligne puissent éprouver le même plaisir et la même satisfaction de lancer leurs sorts ensemble dans le même timing. Pour parler plus techniquement, j'ai décidé de la politique globale pour les algorithmes dans le traitement de synchronisation interne que nous utilisons pour ces systèmes. Nous avons ajusté le niveau de difficulté pour le timing d'entrée nécessaire pour effectuer une explosion magique avec le minuteur magique, donc c'est plus facile à faire que dans la version originale du jeu.

6. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui s'intéresse à Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, mais qui n'a pas joué l'original ?

Le jeu a été conçu pour être aussi agréable que possible à jouer de façon casual, à la fois comme un jeu d'action et un jeu coopératif. Je suggérerais de commencer par la version Lite (disponible gratuitement lorsque le jeu complet sera lancé le 27 août) pour découvrir le monde charmant de Final Fantasy Crystal Chronicles !

7. Qu'est-ce qui distingue Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition des autres jeux Final Fantasy ?

De nos jours, Final Fantasy est considéré comme un RPG plus moderne ou sur le thème de la science-fiction, mais Final Fantasy Crystal Chronicles est en fait plus proche des racines de la série, avec une atmosphère et des décors médiévaux classiques. J'espère que les joueurs pourront s'amuser en s'aventurant dans ce charmant monde fantastique de contes.

8. Pouvez-vous expliquer plus en détail les donjons end-game et les nouveaux objets ?

Nous avons créé 13 donjons end-game de haut niveau. Pour résumer, ceux-ci sont répartis en trois niveaux de difficulté, les donjons les plus difficiles offrant un véritable défi, même si vous avez amélioré vos personnages et récupéré des équipements puissants. Les nouvelles recettes et objets ajoutés au jeu sont également relativement plus faciles à trouver dans ces donjons plus difficiles. Je vous recommande de créer les nouvelles armes et armures ajoutées pour cette édition afin d'affronter le donjon le plus difficile de tous (cela pourrait aussi être amusant de simplement y sauter avec ce que vous avez et de voir si vous pouvez réussir avec juste vos compétences ! ).

9. Pourquoi était-il important pour l'équipe d'inclure un support cross-platform ?

À l'ère actuelle, beaucoup de gens aiment jouer à des jeux, mais il existe également une grande variété de styles de jeu et de plateformes différentes sur lesquelles les gens jouent à leurs jeux. Je voulais faire en sorte que les joueurs puissent facilement inviter leurs amis, leur famille ou leurs partenaires à jouer à Final Fantasy Crystal Chronicles et à créer de bons souvenirs ensemble, même s'ils possédaient différentes plateformes de jeu, donc la compatibilité cross-platform était un must.

10. Que doit savoir chaque groupe coopératif de caravanes avant de jouer ensemble ?

Vous n'avez pas besoin d'être un joueur de jeu d'action chevronné pour profiter de Final Fantasy Crystal Chronicles et pouvez facilement vous lancer une fois que vous avez compris les commandes de base. Tant que vous écoutez ce que le Moogle Stiltzskin a à dire, ça devrait aller !

Vous pouvez combiner la magie du même type pour créer une magie de niveau supérieur. Cependant, vous pouvez également mélanger la magie de différents types pour créer à nouveau quelque chose de différent. Je vous suggère d'essayer de nombreuses combinaisons différentes, car vous ne savez jamais quand vous créerez un nouveau sort inattendu !



11. Comment fonctionne la fonction Mimic et comment l'équipe a-t-elle décidé de la créer ?

Mimic est un système qui vous permet de devenir les personnages qui apparaissent dans l'histoire. Après certains évènements, il y a des personnages qui n'apparaissent plus pour certaines raisons ou dont la présence continue peut être un peu étrange, et le fait de pouvoir les utiliser comme personnages jouables eux-mêmes pourrait rompre l'immersion dans l'histoire. Cependant, nous voulions rendre possible le contrôle de différents personnages différents en prime, et nous avons donc implémenté le système de Mimic où vos personnages peuvent s'habiller et devenir d'autres personnages.

Nous avons eu une telle opportunité avec le remaster que nous avons ajouté tous les petits extras que nous pensions être cool, mais en même temps nous nous sommes assurés qu'ils n'endommageaient pas le décor ou l'histoire. Le résultat de cette approche a été le système de Mimic.

12. Pourquoi était-il important d'inclure un doublage en anglais du jeu pour la première fois ?

Le doublage est un élément important pour créer une connexion encore plus profonde avec le monde, donc l'intégrer était un must pour le remaster. La version japonaise a des voix japonaises, mais les autres versions ont l'anglais.

Par exemple, les prononciations des noms des sorts magiques diffèrent entre le japonais et l'anglais (par exemple, en anglais, c'est « Firaga », mais le japonais est légèrement plus court que « Figa »), et avoir seulement des voix japonaises semblerait étrange ici, donc ajouter un doublage anglais était essentiel.

D'ailleurs, nous avons choisi des doubleurs de voix d'anime populaires pour le doublage japonais et ils ont créé des personnages incroyablement distinctifs, donc si vous en avez l'occasion, je vous recommanderais également d'écouter les voix japonaises.

13. Pourquoi avez-vous voulu remastériser la musique du jeu ? Avez-vous une chanson préférée de la bande originale ?

Au départ, nous pensions que nous n'aurions que la bande originale dans le remaster, mais le personnel de l'équipe son était tellement passionné par le projet que nous avons décidé de remastériser la musique aussi. Personnellement, j'aime beaucoup le morceau ど こ ま で も 蒼 く (Dokomademo Aoku), ou « Thoroughly Blue » en anglais, qui est joué sur le menu principal du jeu. Cela me donne toujours le sentiment de partir pour une nouvelle aventure.

14. Quel est votre donjon préféré dans le jeu et pourquoi ?

Probablement River Belle Path. C'est le donjon que nous avons créé en testant des choses pour développer le jeu, donc j'y ai joué plus de fois que je ne peux le compter. Je pourrais probablement y jouer les yeux fermés (haha) ! En termes d'ambiance générale, je recommanderais également le donjon de haut niveau Frozen Sluice.

15. Si vous pouviez appartenir à l'une des quatre tribus de Final Fantasy Crystal Chronicles, laquelle choisiriez-vous et pourquoi ?

Probablement les Yukes. Ils sont également bons en magie, mais Amidatty et tous les personnages de la caravane Shella sont vraiment drôles. Je recommande de jouer avec les voix quand vous utilisez le système de Mimic avec eux.