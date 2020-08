Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition : la caravane part à l'aventure dans la bande-annonce de lancement du jeu

C'est à l'occasion du TGS 2018 que Square Enix annonçait la venue de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, oui ça commence à dater, la faute à un report survenu en fin d'année dernière. L'attente a pris fin aujourd'hui même pour tous les joueurs intéressés par ce remaster mettant en avant la coopération, mais uniquement en ligne cette fois. Square Enix a donc diffusé une dernière bande-annonce pour la route :

Ce trailer de lancement permet d'entendre quelques dialogues en anglais, seule langue présente dans notre version concernant l'audio, d'avoir un aperçu de certains donjons en coop et de l'ambiance aussi bien visuelle que sonore de cet univers si particulier. Et bien entendu, l'éditeur n'oublie pas de rappeler que le jeu est cross-play entre les différentes plateformes que sont la PS4, la Switch et les appareils sous iOS et Android, avec la possibilité de partager sa progression entre les appareils pour y jouer partout. L'éditeur rappelle également que des DLC cosmétiques sont en vente pour le système de Mimic. Si vous avez un peu de temps devant vous, une vidéo Inside s'attardant sur le jeu a été mise en ligne cette semaine, plutôt intéressante dans son genre.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition est donc disponible sur le PlayStation Store et l'eShop au prix de 29,99 € (des cartes PSN et eShop sont vendues sur Amazon), avec la possibilité de l'essayer grâce à sa version Lite dont la progression sera conservée en cas d'achat. Vous pouvez aussi le télécharger gratuitement sur Android et iOS via les liens ci-dessous, puis effectuer un achat in-app pour débloquer tout le contenu si vous êtes séduits. N'hésitez pas à lire nos impressions ci-dessous et à nous donner votre avis.

