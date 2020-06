Steam lance les Soldes d'Été 2020 et une nouvelle Boutique de points

Eh oui, c'est l'été, l'occasion de sortir son plus beau short, d'ouvrir les volets et de se rendre sur Steam pour profiter des Soldes d'Été 2020. La plateforme de Valve vient en effet de lancer ses promotions estivales, avec une petite nouveauté qui est là pour rester, la Boutique des points.

Il s'agit d'une sorte de programme de fidélité qui permet de gagner des points en achetant des jeux, des extensions, des bandes originales, bref tout ce qui est payant sur Steam, même le hardware. En Europe, 1 € dépensé permet de gagner 112 points, et ces derniers servent par la suite à débloquer un tas d'éléments propres à la plateforme de Valve comme des « avatars animés, cadres, arrière-plans, badges et items de chat ». Cela ressemble aux évènements des soldes précédentes, mais ici, les objets numériques achetés avec des points sont conservés et la Boutique de point est « permanente et ouverte toute l'année ».

Concernant les Soldes d'Été 2020, elles sont valables jusqu'au 9 juillet prochain, Valve offre 5 € par tranche de 30 € dépensés et un tas de titres sont en promotion, comme Borderlands 3 à 29,99 €, Mordhau à 19,99 €, A Plague Tale: Innocence à 15,29 €, Dragon Quest Builders 2 à 35,99 €, Planet Coaster à 9,49 €, Black Mesa à 11,69 €, Kerbal Space Program à 9,99 € ou encore La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre à 11,99 €. Tout cela est à découvrir sur Steam, et si vous n'avez pas de PC, Amazon.fr vend une tour à 799 €.