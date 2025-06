MindsEye est disponible, les avis sont très mitigés

Hier, Build a Rocket Boy et IO Interactive sortaient MindsEye, un jeu d'action et d'aventure conçu par Leslie Benzies, le producteur des Grand Theft Auto modernes. Le titre a brillé par le manque d'informations avant le lancement, mais les studios ont enfin passé la seconde ces derniers jours en diffusant la bande-annonce de lancement pendant le Summer Game Fest, annonçant au passage une collaboration avec Hitman et l'Agent 47. Mais d'autres éléments inquiétaient les joueurs.

Quelques chanceux avaient pu essayer MindsEye quelques semaines avant sa sortie et leurs retours étaient plutôt négatifs. Présenté à l'origine comme un GTA-like, le jeu est finalement bien plus linéaire et narratif, mais surtout, il manquait de finition. Et c'est la critique qui revient le plus souvent dans les évaluations sur Steam : MindsEye n'est pas du tout optimisé et les performances sont catastrophiques. Il faut croire que le lancement s'est fait à la hâte, car Build a Rocket Boy avait annoncé sur Reddit que le patch day one sortirait au dernier moment sur Xbox Series X|S, chose qui n'est jamais rassurante. Une mise qui à jour qui pèse 16 Go, alors que le jeu prétéléchargé pesait déjà 45 Go sur la console de Microsoft. Toujours sur Reddit, les développeurs avouent être conscient des nombreux problèmes techniques et affirment que des mises à jour seront publiées prochainement pour améliorer les performances du jeu, qui tourne sous l'Unreal Engine 5.6.

Comme le rapporte Eurogamer, Build a Rocket Boy n'a envoyé aucun code à la presse spécialisée pour réaliser un test de MindsEye avant sa sortie, ce qui n'est là encore jamais bon signe. Pire encore, Riley Graebner et Paul Bland, directeurs juridiques et financiers, ont quitté le studio quelques jours avant le lancement. De son côté, le cofondateur Mark Gerhard assurait que les avis négatifs publiés après le premier aperçu de MindsEye venaient d'individus payés par Rockstar.

MindsEye a des évaluations « moyennes » sur Steam, ce qui est déjà mieux qu'hier soir. Les joueurs critiquent les performances, la faible durée de vie, mais aussi le gameplay trop daté. Cependant, certains avis jugent négativement l'aspect linéaire de MindsEye, mais ce changement était annoncé depuis quelques semaines, il ne s'agit pas d'un open world à la Grand Theft Auto.

Il faudra maintenant patienter pour voir si Build a Rocket Boy arrive à redresser la barre, tout n'est pas à jeter dans MindsEye, des mises à jour de contenu sont prévues et le studio a de grandes ambitions pour Everywhere, un vaste jeu créatif à la Fortnite. Oui, l'idée a fait son retour, l'histoire de MindsEye serait visiblement liée à ce projet et l'outil de création Arcadia du TPS ne devrait pas lui faire de l'ombre.

Vous pouvez acheter MindsEye à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.