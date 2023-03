The Last of Us Part I : les configurations recommandées et spécificités techniques de la version PC dévoilées, vous pourrez jouer en 32:9

Alors que la hype est au plus haut à l'approche de la diffusion du dernier épisode de la saison 1 de The Last of Us ce week-end, certains attendent peut-être la version PC de The Last of Us Part I pour découvrir l'aventure en jeu vidéo. Le portage du remake amènera pour la première fois l'histoire de Joel et Ellie sur ordinateur personnel ce 28 mars, après un report de quelques semaines.

La date fatidique approche, alors il était temps pour Naughty Dog de faire le point sur les spécificités de cette version PC. Prise en charge d'AMD FSR 2.2 et de NVIDIA DLSS Super Resolution, options de VSync et de limite de fréquence d’images, outils de réglage de la qualité des textures, des ombres, des reflets et de l’occlusion ambiante, compatibilité avec les écrans 4K et ultra-larges, 21:9 comme 32:9, compatibilité avec l'audio 3D, la DualSense et la DualShock 4, personnalisation des commandes... Tout sera possible pour rendre l'expérience de jeu confortable. Les développeurs ont même préparé des correctifs de bugs par rapport à la version de lancement de la PS5, pour parfaire le tout.

Et si vous ne savez pas si votre machine peut faire tourner le bébé, les configurations Minimale, Recommandée, Performance et Ultra ont été dévoilées au passage.

Après des débuts prometteurs sur PlayStation 5 l’année dernière, The Last of Us Part I débarquera sur PC le 28 mars ! Ce jour marquera la toute première disponibilité de The Last of Us sur PC grâce à Steam et à l’ Epic Games Store. Nous avons hâte que d’anciens et de nouveaux joueurs puissent découvrir l’aventure poignante de Joel et Ellie sur une nouvelle plateforme. Nous espérons que cette version PC plaira à tout le monde : aussi bien aux personnes ayant déjà joué à The Last of Us Part I et qui ont maintenant envie de redécouvrir cette histoire mémorable, qu’aux personnes qui découvrent le jeu avec cette sortie PC et qui en sont peut-être arrivées là après avoir apprécié la série The Last of Us sur HBO. Nous avions déjà confirmé que la version PC de Part I apporterait le même contenu principal que son homologue sur PS5, mais avec la sortie PC qui se rapproche, nous avons pu nous glisser derrière d’effrayants claqueurs pour vous proposer encore plus d’informations sur ce que les joueurs et les joueuses peuvent attendre. Fonctionnalités et détails techniques de The Last of Us Part I sur PC

Quelle que soit votre expérience passée avec The Last of Us Part I, cette sortie sur PC s’accompagnera de nombreuses fonctionnalités qui donneront vie au périple intense et inoubliable de Joel et Ellie. Cette version de The Last of Us Part I est optimisée pour PC avec des améliorations qualitatives spécifiques à cette plateforme. Part I comprendra la prise en charge de l’AMD FSR 2.2 et de NVIDIA DLSS Super Resolution*, les options de VSync et de limite de fréquence d’images, ainsi qu’une multitude de fonctionnalités conçues spécialement pour PC, notamment le réglage de la qualité des textures, des ombres, des reflets, de l’occlusion ambiante, et bien plus encore. À travers les expériences de Joel et Ellie, les joueurs et joueuses PC vivront une immersion totale dans des environnements aussi beaux que dangereux grâce aux détails éblouissants de la résolution 4K**. Des rues sombres et oppressantes de la ZQ de Boston jusqu’aux résidences abandonnées et envahies par la végétation de la ville de Bill et en passant par bien d’autres lieux, vous allez pouvoir parcourir les États-Unis d’Amérique à fond grâce à la prise en charge des écrans ultra-larges pour les formats d’image 21:9 Ultrawide et 32:9 Super Ultrawide. Découvrez tous ces endroits en vous faufilant furtivement dans les maisons et les villes abandonnées (sans oublier de fouiller les tiroirs et les armoires à la recherche de provisions), ou en vous plongeant dans des scènes d’action tendues et captivantes avec une prise en charge pour l’audio 3D afin de mieux entendre le bruissement des feuilles, le craquement du verre ou les pas des ennemis qui essaient de vous tendre une embuscade***. The Last of Us Part I sur PC est également compatible avec la manette DualSense via une connexion filaire afin que les joueurs puissent ressentir l’impact des combats, le grondement d’un char qui passe, et bien plus encore grâce au retour haptique et aux gâchettes dynamiques. Grâce à la prise en charge de la manette DualShock 4, de nombreuses autres manettes de jeu, ainsi que du clavier et de la souris, les joueurs et joueuses peuvent adapter leur style de jeu à leurs préférences. La version PC comprend un certain nombre de nouvelles options de personnalisation des commandes, notamment la réattribution complète des commandes, des raccourcis primaires et secondaires pour le clavier et la souris, un mode adaptatif qui permet de combiner les saisies au clavier et à la manette, et bien plus encore. Notre équipe travaille d’arrache-pied sur la version PC depuis la sortie de Part I sur PS5, mais nous sommes également à l’écoute des commentaires des joueurs. The Last of Us Part I sur PC présentera un certain nombre de corrections de bugs et d’améliorations du jeu, en grande partie grâce aux remarques de notre communauté. Pour vous garantir une expérience optimale, nous vous recommandons de respecter les spécifications suivantes sur PC :

Que ce soit ou non votre première fois, The Last of Us Part I sur PC vous offrira globalement la même expérience de gameplay que la version PS5, avec sa campagne récompensée, le chapitre DLC Left Behind, et des modes supplémentaires comme le mode Speedrun, le mode Mort permanente et le mode Photo. La version PC de Part I comprendra également une panoplie de fonctionnalités d’accessibilité afin que chacun puisse adapter l’expérience à ses besoins et à ses préférences. Si le décompte avant la sortie vous paraît trop long, vous pouvez toujours préacheter The Last of Us Part I sur PC ! L’édition Luciole de The Last of Us Part I pour PC sur Steam est toujours disponible en quantité limitée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg sur direct.playstation.com. Précommandez le jeu pour recevoir un SteelBook, des copies physiques du comics The Last of Us: American Dreams et bien plus encore. The Last of Us Part I Édition Luciole – PC : direct.playstation.com De plus, les éditions Standard et numérique Deluxe de The Last of Us Part I sont encore disponibles en préachat. Toutes les précommandes recevront des suppléments et des pièces d’armes bonus pour leur aventure, et la version numérique Deluxe comprendra des éléments débloqués plus tôt en jeu, des cosmétiques et bien d’autres choses. Faites comme les coureurs et foncez sur les boutiques suivantes pour préacheter votre copie dès maintenant : The Last of Us Part I Édition numérique Deluxe – PC : Steam | Epic Games Store

The Last of Us Part I – PC : Steam | Epic Games Store Nous avons été émus par l’incroyable soutien des nouveaux fans comme des anciens tout au long de la franchise et en particulier depuis le début de l’année 2023. Nous sommes reconnaissants envers les fans, ceux de la première heure et ceux qui nous ont rejoints récemment, qui ont aimé la série The Last of Us sur HBO et envers toutes les personnes qui ont plongé dans nos jeux ou qui vont le faire avec cette sortie PC. Merci à tous pour votre soutien indéfectible, nous avons hâte d’accueillir encore plus de personnes aux côtés de Joel et Ellie le 28 mars ! * PC et carte graphique compatibles requis pour les graphismes améliorés.

** PC, carte graphique et écran 4K compatibles requis.

*** L’audio 3D nécessite des écouteurs stéréo ou des haut-parleurs compatibles.

**** Progression en jeu nécessaire pour débloquer pour The Last of Us Part I édition Standard.

Si vous jouez sur PlayStation 5, The Last of Us Part I est disponible à partir de 79,99 € à la Fnac.