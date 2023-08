NVIDIA : du DLSS dans Baldur's Gate 3 et quatre autres jeux

Aujourd'hui sort la version 1.0 de Baldur's Gate 3, le jeu de rôle de Larian Studios. Un évènement pour tous les amateurs de RPG sur PC, la fin de l'Early Access marquera l'ajoute d'énormément de contenu, et NVIDIA profite de l'occasion pour rappeler que le titre profitera de certaines de ses technologies.

Baldur's Gate 3 sera ainsi jouable avec le DLSS 2 et le DLAA, ce qui augmentera les performances pour les joueurs équipés d'une GeForce RTX. Le constructeur parle ainsi de 93 % de performances en plus avec une RTX Série 40, pour jouer en 4K à plus de 60 images par secondes avec une RTX 4060 Ti par exemple. Et si vous n'avez pas de PC gaming sous la main, GeForce NOW Ultimate permet de profiter de Baldur's Gate 3 en 4K à 120 fps en cloud gaming. D'autres jeux vont eux aussi profiter du DLSS :

Desordre: A Puzzle Game Adventure - passage à Unreal Engine 5.2 et ajout de NVIDIA RTX Direct Illumination, du NVIDIA Shader Execution Reordering (SER) et du DLSS 3 de NVIDIA, pour une augmentation moyenne des performances de 3,6 fois en 4K avec les paramètres max activés.

- passage à Unreal Engine 5.2 et ajout de NVIDIA RTX Direct Illumination, du NVIDIA Shader Execution Reordering (SER) et du DLSS 3 de NVIDIA, pour une augmentation moyenne des performances de 3,6 fois en 4K avec les paramètres max activés. Lost Soul Aside - lancé en 2024 avec DLSS 3.

- lancé en 2024 avec DLSS 3. Remnant 2 - disponible dès maintenant avec DLSS 3.

- disponible dès maintenant avec DLSS 3. Grand Emprise: Time Travel Survival - disponible dès maintenant avec DLSS 2.

Vous pouvez retrouver Baldur's Gate 3 à 59,99 € sur GOG.com.

