Indiana Jones et le Cercle Ancien : DLSS 3, Path Tracing, RTGI, NVIDIA nous explique les spécificités de la version PC

Cette semaine est sorti Indiana Jones et le Cercle Ancien, un jeu d'aventure développé par MachineGames et édité par Bethesda, en collaboration avec Lucasfilm Games. Sur PC, le titre embarque les technologies modernes de NVIDIA, notamment le Frame Generation, le Super Resolution et le Full Ray Tracing.

Si vous avez une carte graphique NVIDIA et que vous êtes un peu perdus, c'est normal. NVIDIA arrive à la rescousse pour nous expliquer tout cela :

Le NVIDIA DLSS est notre technologie de rendu IA primée qui augmente les performances graphiques dans les jeux et les applications en utilisant des processeurs Tensor Core AI dédiés sur les GPU GeForce RTX. Les utilisateurs de GeForce RTX peuvent améliorer leur expérience avec le DLSS Super Resolution, qui exploite la puissance d'un réseau neuronal d'apprentissage profond pour augmenter le nombre d'images par seconde et générer des images magnifiques et nettes. Pour un nombre d'images par seconde encore plus élevé, les propriétaires de cartes graphiques et d'ordinateurs portables GeForce RTX 40 peuvent accélérer les performances en utilisant le NVIDIA DLSS 3 avec le Frame Generation.

Pour améliorer encore Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PC, les joueurs peuvent activer le Full Ray Tracing, également connu sous le nom de Path Tracing. Le Full Ray Tracing est une méthode exigeante mais très précise de rendu de la lumière et de ses effets sur une scène, utilisée par les artistes des effets visuels pour créer des graphiques cinématographiques et TV impossibles à distinguer de la réalité.

En activant la fonction Full Ray Tracing, les effets suivants sont activés et vous pouvez voir des images dans notre article ici :

Illumination globale par raytracing intégral (Fully Ray-Traced Global Illumination) : cette technique de rendu avancée simule un éclairage réaliste en traçant les trajectoires des rayons lumineux lorsqu'ils rebondissent sur la scène. Contrairement aux méthodes qui ne prennent en compte que l'éclairage direct, cette approche tient compte à la fois de l'éclairage direct et de l'éclairage indirect, en capturant la façon dont la lumière se reflète, se réfracte et se disperse sur de multiples surfaces, ce qui montre particulièrement sa force dans les zones extérieures.

Diffusion sous la surface entièrement entièrement en raytracing sur le feuillage (Fully Ray-Traced Subsurface Scattering on Foliage) : cette fonction améliore le réalisme de la végétation en simulant la manière dont la lumière pénètre et se diffuse à travers les feuilles. En modélisant avec précision la diffusion sous la surface, c'est-à-dire la façon dont la lumière pénètre, se diffuse à l'intérieur et sort des matériaux semi-translucides, cette technique capture la translucidité naturelle et les effets d'éclairage du feuillage, en particulier lorsqu'il est rétroéclairé.

Réfections intérieures entièrement en raytracing (Fully Ray-Traced Indoor Reflections) : ces reflets permettent de faire un bond en avant dans le réalisme du rendu en simulant le comportement physique de la lumière lorsqu'elle se reflète sur les surfaces. Grâce à des algorithmes avancés de traçage de trajectoire, les rayons sont projetés depuis la caméra à travers chaque pixel et tracés lorsqu'ils interagissent avec les matériaux de la scène. Contrairement aux méthodes traditionnelles telles que la cartographie de l'environnement ou les réfections Screen Space, qui peuvent manquer des objets hors écran ou produire des artefacts visuels, le path tracing prend en compte tous les chemins de lumière potentiels dans l'ensemble de la scène, ce qui offre un niveau d'immersion incroyablement élevé.

Ombres solaires entièrement en raytracing (Fully Ray-Traced Sun Shadows) : cette technique est utilisée pour créer des effets d'ombre réalistes en simulant le comportement de la lumière dans le monde réel. Les ombres solaires entièrement raytracées simulent des ombres très réalistes en calculant la façon dont les rayons lumineux se déplacent du soleil vers les surfaces d'une scène, en gérant avec précision l'occlusion et l'adoucissement en fonction de la distance, de l'angle et de l'heure de la journée. Contrairement au mappage traditionnel des ombres, qui peut être trop net ou trop flou, le raytracing intégral des permet une transition en douceur entre ces deux extrêmes, en fonction des propriétés physiques de l'environnement.

Avant de jouer, assurez-vous d'installer notre dernier pilote Game Ready, qui permettra à votre système d'être prêt à fonctionner et de vous offrir l'expérience définitive de ce jeu très attendu. Si vous n'êtes pas chez vous et que vous avez un PC ou un portable GeForce RTX, ou si vous n'avez pas le dernier Hardware Game Ready, vous pouvez streamer les versions Steam et Microsoft Store d'Indiana Jones et le Cercle Ancien depuis le cloud avec NVIDIA GeForce NOW. Les membres pourront également profiter de la version PC Game Pass la semaine prochaine.