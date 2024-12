Indiana Jones et le Cercle Ancien nécessitera des configurations très musclées sur PC, un point sur l'espace de stockage requis

Le lancement d'Indiana Jones et le Cercle Ancien est imminent et nous avons déjà pu en découvrir son ultime bande-annonce digne d'un long-métrage, qui donne évidemment envie de découvrir les péripéties de ce bon vieil Indy. Mais une question demeure pour les joueurs qui comptent le faire sur PC, tournera-t-il sans broncher ? Eh bien, si votre machine n'est pas toute jeune, cela pourrait être compliqué, car les configurations requises ont été dévoilées par Bethesda et sont pour le moins assez élevées, encore plus si vous comptez profiter du ray tracing. Dans tous les cas, prévoyez pas moins de 120 Go d'espace de stockage sur SSD.

Voici ce que cela donne sans ray tracing :

Minimum Recommandé Ultra Résolution Bas : 1080p (natif) à 60 fps Élevé : 1440p (natif) à 60 fps Ultra : 4K (natif) à 60 fps OS Windows 10 64 bits Processeur (CPU) • Intel Core i7 10700K à 3,8 GHz ou mieux

• AMD Ryzen 5 3600 à 3,6 GHz ou mieux • Intel Core i7 12700K à 3,6 GHz ou mieux

• AMD Ryzen 7 7700 à 3,8 GHz ou mieux • Intel Core i7 13900K à 3 GHz ou mieux

• AMD Ryzen 7 7900X à 4,7 GHz ou mieux Mémoire 16 Go 32 Go Graphismes (GPU) • NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 Go

• AMD Radeon RX 6600 8 Go

• Intel Arc A580 • NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 12 Go

• AMD Radeon RX 7700XT 12 Go • NVIDIA GeForce RTX 4080Ti 16 Go

• AMD Radeon RX 7900XT 20 Go Stockage 120 Go SSD Autre Un GPU compatible avec le ray tracing est requis.

Et avec le ray tracing :

Minimum Recommandé Ultra Résolution Bas : 1080p (upscalé) à 60 fps Élevé : 1440p (upscalé) à 60 fps Ultra : 4K (upscalé) à 60 fps OS Windows 10 64 bits Processeur (CPU) • Intel Core i7 10700K à 3,8 GHz ou mieux

• AMD Ryzen 5 3600 à 3,6 GHz ou mieux • Intel Core i7 12700K à 3,6 GHz ou mieux

• AMD Ryzen 7 7700 à 3,8 GHz ou mieux • Intel Core i7 13900K à 3 GHz ou mieux

• AMD Ryzen 7 7900X à 4,7 GHz ou mieux Mémoire 16 Go 32 Go Graphismes (GPU) • NVIDIA GeForce RTX 4070 12 Go • NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Go • NVIDIA GeForce RTX 4090 24 Go Stockage 120 Go SSD Autres • Un GPU compatible avec le ray tracing est requis.

• DLSS 3 avec Frame Generation et Super Resolution.





Par ailleurs, nous apprenons que les joueurs Xbox devront quant à eux télécharger de base pas moins de 87 Go, avec en supplément un pack de textures haute résolution de 45 Go, qui est optionnel, mais s'installera par défaut sur Xbox Series X. Vous devez donc prévoir au moins 132 Go d'espace de stockage au total pour jouer dans les meilleures conditions possible.

Si vous attendez impatiemment Indiana Jones et le Cercle Ancien, sachez qu'il sera disponible day one dans le Game Pass le 9 décembre. L'accès anticipé de l'édition Premium permettra d'y jouer dès ce vendredi. Si vous souhaitez l'acheter, il est disponible en précommande au prix de 69,99 € chez Cdiscount.

