Little Nightmares Enhanced Edition : la version améliorée est jouable dès maintenant, mais à une condition !

Nous avons pu assister ce mardi soir au Little Nightmares Showcase, une riche présentation qui ne s'est pas contentée de parler de Little Nightmares III. Sans trop de surprise puisque les fuites du PlayStation Store étaient passées par là et que l'ESRB avait vendu la mèche dès début 2024, une version modernisée du premier épisode avec Six a été officialisée. Mieux encore, il est possible d'y jouer dès maintenant, à condition de précommander le troisième épisode, comme nous l'avons vu dans notre article dédié, et voici à quoi s'attendre :

En dehors de cet étonnant « accès anticipé », Little Nightmares Enhanced Edition est donc prévue pour une sortie classique le 10 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC, soit le même jour que son successeur. En plus de graphismes en 4K avec un framerate à 60 fps, les développeurs ont effectué divers ajouts visuels, comme l'ajout d'un éclairage volumétrique et du ray-tracing qui rendra visiblement l'aventure bien plus sombre, ce qui ne sera pas forcément au goût de tout le monde. Les temps de chargement sont évidemment plus rapides et des points de passage additionnels, ainsi que diverses aides de jeu sont présents pour les nouveaux venus.

Si vous désirez ni attendre ni précommander Little Nightmares III pour découvrir cette version améliorée, sachez que Gamesplanet propose Little Nightmares à seulement 16,99 €.

