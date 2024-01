Little Nightmares : un nouveau jeu dévoilé par l'ESRB, c'est quoi ?

Tarsier Studios avait lancé en 2017 Little Nightmares sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avant de le porter sur Switch l'année suivante. Un titre édité par Bandai Namco qui a eu droit à une suite, mais le prochain volet sera développé par Supermassive Games et introduira de tout nouveaux personnages.

Cependant, le premier volet pourrait bien refaire parler de lui dans les prochains mois. L'ESRB, qui s'occupe de la classification des jeux vidéo en Amérique du Nord, vient de lister dans sa base de données un certain Little Nightmares: Enhanced Edition pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

L'ESRB ne dévoile pas ce que comprendra cette nouvelle version du jeu, mais pour rappel, Little Nightmares II a déjà eu droit à une Enhanced Edition pour les consoles récentes avec du ray tracing, des ombres volumétriques, des particules interactives, un audio 3D 5.1/7.1 et deux modes d'affichage, en 4K à 30 fps ou à 60 fps avec une résolution dynamique.

Bandai Namco n'a pas encore officialisé Little Nightmares: Enhanced Edition, mais cela ne devrait plus tarder. Vous pouvez également retrouver un bundle avec les deux premiers jeux à 40,76 € sur Amazon.