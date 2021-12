TGA 2021 : Among Us VR annoncé en vidéo !

La frénésie Among Us est certes retombée, mais InnerSloth a bien l’intention de faire durer son jeu multijoueur dans le temps. Il aura encore droit à des mises à jour de contenu intéressantes ces prochains mois, et peut-être même encore dans les années qui viennent. Une chose est sûre, il va bientôt se décliner sous une forme inattendue.

Les Game Awards 2021 ont été le théâtre de la révélation de Among Us VR, une expérience séparée à destination des casques de réalité virtuelle. Pour le moment, seul le Meta Quest 2 est officiellement concerné, mais d'autres appareils pourraient le faire tourner le moment venu. Nous ne savons pas encore quand, car aucune date de sortie n'a été donnée, et le premier teaser n'en dit d'ailleurs pas beaucoup sur le gameplay à la première personne et ses spécificités, mais les codes du jeu de base devraient revenir.



InnerSloth ne sera pas seul sur ce projet, car il sera aidé par Robot Teddy et Schell Games, afin de profiter de leur savoir acquis avec I Expect You to Die et Until You Fall. Futur classique en vue ?