INSOLITE sur Among Us : un nugget en forme de personnage du jeu vendu près de 100 000 $

Among Us déchaîne les passions depuis l'été dernier, même si le titre est sorti à l'origine en 2018. Le principe est simple, il s'inspire du Loup Garou de Thiercellieux avec un équipage devant réparer un vaisseau spatial en effectuant diverses quêtes, mais des imposteurs se sont mêlés à eux et doivent les tuer.

THE NUGGET SAGA IS OVER ????????



the Among Us shaped chicken nugget (https://t.co/9I02dtWdmf) has sold for $99,997.00 + shipping????????????



here is a cursed tribute to a strange week, may the winner be blessed by the bean form forever pic.twitter.com/cJwFyj9XtB — Among Us (@AmongUsGame) June 4, 2021

Un jeu qui cartonne, et cela donne des idées à certaines personnes. Un internaute américain a ainsi trouvé un nugget en forme de personnage d'Among Us dans son menu BTS au McDonald's et a eu la bonne idée de le mettre en vente sur eBay, une petite blague qui se fait régulièrement sur le site de ventes. Sauf que les enchères ont explosé et le morceau de poulet pané et frit est parti à 99 997 $ ! Pourtant, le vendeur a bien précisé qu'il s'agissait de nourriture dont la date de péremption arrivait à son terme dans les prochains jours, mais il compte désormais le congeler avant de l'expédier à son nouveau propriétaire.

InnerSloth, développeur d'Among Us, s'est amusé de cette vente en réalisant un petit montage mettant en scène le nugget dans le jeu et envisage maintenant plus ou moins sérieusement de créer un chapeau en forme de poulet pané et frit, et « faire en sorte que les bénéfices aillent à une œuvre caritative », l'histoire du nugget en forme de crewmate ou impostor est peut-être loin d'être terminée...

Pour rappel, Among Us est disponible sur PC, iOS, Android et Switch, Limited Run Games propose toujours une édition collector du jeu et il est attendu sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 et PlayStation 5 dans le courant de l'année. Vous pouvez retrouver des peluches en forme de personnages du jeu, plus jolies que des nuggets, à 9,98 € sur Amazon.