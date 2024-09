Square Enix : c'est l'amour fou avec Xbox, des portages de 8 RPG lancés par surprise

Le Tokyo Game Show 2024 a ouvert ses portes ce jeudi dans l'Archipel et Xbox a diffusé ce midi une présentation faisant la part belle à des productions de ses partenaires locaux et du marché asiatique. En guise de conclusion, la présidente de la marque Xbox, Sarah Bond, a souligné le partenariat de son entreprise avec Square Enix, qui est plus fort que jamais. Il faut dire que l'éditeur a pendant longtemps sorti ses jeux principalement sur les consoles de PlayStation et Nintendo, mais est désormais bien obligé de ne plus privilégier les exclusivités devant des résultats financiers décevants. Ainsi, en mettant de côté Dragon Quest III HD-2D Remake, ce sont pas moins de 8 jeux déjà disponibles sur d'autres plateformes qui font leurs débuts dans l'écosystème Xbox dès aujourd'hui !

En tête de liste, nous retrouvons les six premiers Final Fantasy de la gamme Pixel Remaster, qui feront d'ailleurs bientôt leur retour en physique via Final Fantasy I-VI Collection Édition Anniversaire. Vous avez le choix de les acheter à l'unité ou dans un pack toujours aussi cher sur le Microsoft Store, pas de jaloux après tout. Ils bénéficient pour leur lancement de remises temporaires pendant encore six jours et sont donc disponibles sur Xbox Series X|S ainsi que sur PC (Windows), plateforme sur laquelle ils sont déjà jouables via Steam.

Final Fantasy I – VI Bundle - 59,99 € au lieu de 74,99 €.

- 59,99 € au lieu de 74,99 €. Final Fantasy I - 9,59 € au lieu de 11,99 €.

- 9,59 € au lieu de 11,99 €. Final Fantasy II - 9,59 € au lieu de 11,99 €.

- 9,59 € au lieu de 11,99 €. Final Fantasy III - 14,39 € au lieu de 17,99 €.

- 14,39 € au lieu de 17,99 €. Final Fantasy IV - 14,39 € au lieu de 17,99 €.

- 14,39 € au lieu de 17,99 €. Final Fantasy V - 14,39 € au lieu de 17,99 €.

- 14,39 € au lieu de 17,99 €. Final Fantasy VI - 14,39 € au lieu de 17,99 €.

Les deux autres jeux concernés proviennent de la licence Seiken Densetsu, à savoir le remaster de Legend of Mana sorti en 2021 et le remake de Trials of Mana de 2020. Ils intègrent dès leur lancement du jour le catalogue du Xbox Game Pass en plus de pouvoir être achetés plein pot sur Xbox Series et PC (Windows).

