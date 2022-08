RUMEUR sur Eidos Montréal : pas de Deus Ex 4 avant « très, très longtemps », mais une nouvelle licence pour avant

Les derniers mois furent riche pour Eidos Montréal, entre la sortie de Marvel's Guardians of the Galaxy (disponible à partir de 44,10 € sur Amazon.fr) et le rachat des studios occidentaux de Square Enix par Embracer Group. Nous ne savons pas ce qui l'attend pour la suite, mais beaucoup espèrent logiquement le retour de sa licence phare, Deus Ex.

Jeff Grubb, insider reconnu, a ainsi déclaré dans son dernier podcast qu'il avait entendu qu'Embracer Group était très intéressé à l'idée de faire développer un nouveau Deus Ex par Eidos Montréal. Si c'est bien le cas, il ne s'agirait que d'une idée pour un futur lointain, selon Jason Schreier, journaliste de Bloomberg aux sources quasi infaillibles. Il a déclaré sur ResetEra, en réaction aux propos de Jeffrey Grubb, que Eidos Montréal travaillait actuellement principalement sur une nouvelle licence, et que si nouveau Deus Ex il y a, ce ne serait pas avant « très, très longtemps ».

Gardez vos attentes sous contrôle. Le jeu le plus en développement chez Eidos Montréal en ce moment est une nouvelle licence. S'ils sortent un nouveau Deus Ex, ce ne sera pas avant très, très longtemps.

Difficile de savoir où en est le développement du prochain projet, mais les fans des productions du studio seront sûrement curieux de la découvrir dans tous les cas. Et après cela, Embracer mettra-t-il de l'argent sur la table pour un Deus Ex 4 ? Affaire à suivre !

