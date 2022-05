Final Fantasy XV : Eidos Montréal a travaillé sur une version du jeu

Eidos Montréal s'est fait une belle réputation avec les derniers Deus Ex, et à cette époque, il planchait sur un jeu de rôle édité par Square Enix qui aurait pu être une sacrée curiosité. Oui, le studio canadien a pendant un temps développé une version de Final Fantasy XV, mais l'éditeur a décidé de reprendre les rênes.

C'est ce qu'a dévoilé Jonathan Jacques-Belletête à TrueAchievements récemment. Désormais chez Rogue Factor (Hell is Us), l'ancien directeur artistique d'Eidos Montréal déclare ainsi que son équipe a travaillé pendant un certain temps sur Final Fantasy XV :

Eidos Montréal a fait revenir Deus Ex. J'étais directeur créatif sur ce jeu, Deus Ex: Human Revolution. Puis j'ai été directeur artistique exécutif sur Mankind Divided. Puis nous avons essayé de faire Final Fantasy XV. Puis ils ont décidé de le rapatrier au Japon, je pense que c'était une énorme erreur, mais c'est la vérité. Notre jeu était vraiment, vraiment cool.

L'information tournait officieusement sur la Toile depuis quelques années, Eidos Montréal avait apparemment des artworks et idées de game design dans ses locaux, et ce Final Fantasy XV aurait été un jeu de rôle space opera. Mais Square Enix a décidé de recommencer le développement en 2012, confiant le jeu à sa Business Division 2 pour en faire le RPG nippon que tout le monde connaît, aux 10 millions de copies vendues. De son côté, Eidos Montréal a développé Marvel's Guardians of the Galaxy, de quoi renouer avec les étoiles, et a surtout été tout récemment racheté par Embracer Group. Vous pouvez retrouver Final Fantasy XV Royal Edition à 19,99 € sur Amazon.