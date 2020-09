Final Fantasy XV: The Dawn of the Future, le roman de Jun Heishima est en librairie !

Avec le changement de stratégie choisi par Luminous Productions, Square Enix a mis fin aux contenus téléchargeables de Final Fantasy XV avec la sortie de l'Episode Ardyn. Les trois qui devaient suivre ont été réunis dans ce que l'éditeur a intitulé The Dawn of the Future qui met en scène Aranea, Lunafreya et Noctis. C'est donc avec un roman que ces histoires ont conclu, l'année dernière au Japon du moins, la trame de FFXV. Annoncé le 4 août dernier par Mana Book, la version française de Final Fantasy XV: The Dawn of the Future vient juste d'être mise en vente.

Voici son synopsis :

Lutter contre les dieux ou se soumettre au destin ? Voilà la question à laquelle seront confrontés les personnages de The Dawn of the Future. Sauveur d’un nombre incalculable de vies menacées par le Mal de la planète, Ardyn était destiné à devenir le premier roi du Lucis, mais fut finalement rejeté et exilé.



Alors que l’empire du Niflheim vit son dernier jour, le commandant Aranea Highwind se voit confier la protection d’une jeune fille très spéciale. L’Oracle Lunafreya est ressuscitée et découvre en sortant de son sommeil de mort que son corps a changé : elle possède à présent un nouveau pouvoir. Après avoir contemplé l’éternité, Noctis est désormais prêt à affronter son destin en tant que Roi élu. À travers ces histoires, une aube nouvelle se lève sur Éos.

Final Fantasy XV: The Dawn of the Future est disponible dans les bonnes librairies et aussi en ligne à la Fnac en version physique à 17 € ou en e-book à 11,38 €.