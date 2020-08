Final Fantasy XV : le roman The Dawn of the Future annoncé en français chez Mana Books

Depuis l'an dernier, Square Enix a mis fin au contenu téléchargeable de Final Fantasy XV avec la sortie de l'Episode Ardyn. Sauf que ce DLC aura à la base dû être suivi par trois autres, réunis dans ce que l'éditeur nommait The Dawn of the Future et mettant en scène Aranea, Lunafreya et Noctis. Tout a été annulé avec le changement de cap de Luminous Productions et c'est avec un roman que ces histoires ont donc conclu la trame de FFXV, du moins dans l'Archipel... Jusqu'à ce mardi 4 août et l'annonce de Mana Books !

L'éditeur bien connu pour proposer des livres en rapport avec les univers vidéoludiques va donc sortir le 3 septembre prochain Final Fantasy XV: The Dawn of the Future en librairie. Écrit par Jun Eishima, ce roman de 408 pages vendu 17 € nous fera donc découvrir trois récits inédits et une version alternative de l'aventure d'Ardyn vécue dans le jeu. Voici un résumé des histoires qui y seront contées, attente aux spoilers si vous n'avez pas terminé le jeu !

Lutter contre les dieux ou se soumettre au destin ? Voilà la question à laquelle seront confrontés les personnages de The Dawn of the Future. Sauveur d’un nombre incalculable de vies menacées par le Mal de la planète, Ardyn était destiné à devenir le premier roi du Lucis, mais fut finalement rejeté et exilé.

Alors que l’empire du Niflheim vit son dernier jour, la commandante Aranea Highwind se voit confier la protection d’une jeune fille très spéciale.

L’Oracle Lunafreya est ressuscitée et découvre en sortant de son sommeil de mort que son corps a changé : elle possède à présent un nouveau pouvoir.

Après avoir contemplé l’éternité, Noctis est désormais prêt à affronter son destin en tant que Roi élu. À travers ces histoires, une aube nouvelle se lève sur Éos.

L'édition Royale de Final Fantasy XV est vendue 29,90 € sur Amazon, ne contenant pas l'Episode Ardyn.

Lire aussi : TEST - Final Fantasy XV: Royale Edition - Une aventure de plus en plus belle