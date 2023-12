MAJ Un studio légendaire ferme avant Noël, merci Embracer Group...

Pendant des années, Embracer Group a racheté un tas de studios et franchises, que ce soit en son nom ou via son studio d'édition THQ Nordic. Mais en 2023, le géant suédois fait les comptes, ils ne sont pas bons, l'obligeant à licencier et à fermer des studios. Le couperet est visiblement tombé pour une nouvelle équipe, avec pourtant un C.V. culte.

VGC a reçu des informations de la part de PLAION, qui appartient également à Embracer Group. Ce dernier envisagerait la fermeture de Free Radical Design. Le studio aura eu une vie rocambolesque : fondé en 1999, il s'est taillé une belle réputation avec les excellents FPS TimeSplitters et le jeu d'action-aventure Second Sight, même si les joueurs se souviennent aussi du très médiocre Haze (et du Star Wars: Battlefront III annulé). Racheté par Crytek, il a participé au développement des Crysis et de Warframe, avant d'être dissous, ses franchises étant vendues à Koch Media (devenu aujourd'hui PLAION et appartenant désormais à Embracer Group).

Cependant, en 2021, Koch Media annonçait avoir reformé Free Radical Design pour développer un nouveau jeu TimeSplitters, les fans l'attendaient avec impatience. Un projet qui ne verra sans doute jamais le jour, le studio pourrait en effet fermer dans quelques jours, comme l'a déclaré Lars Jannsen, vice-président worldwide studios & talent chez PLAION :

Alors que nous avançons dans le processus de consultation et faisons face à la fermeture potentielle de Free Radical Design le 11 décembre 2023, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre engagement et le travail remarquable que vous avez accompli et continuez à faire. C'est une période difficile pour nous tous, mais surtout pour vous, et notre objectif est de vous soutenir autant que possible pendant cette transition.

Rien n'est donc acté pour le moment, mais ça ne sent clairement pas bon pour Free Radical Design, Embracer Group ayant déjà licencié plus de 900 employés ces derniers mois. Légalement, Embracer doit consulter ses employés un mois avant de les licencier, mais VGC indique que, sur LinkedIn, la moitié des développeurs du studio cherche un nouvel emploi, d'autres studios comme Splash Damage ont même annoncé qu'ils organiseraient des entretiens d'embauche avec eux. Un miracle de Noël avant l'heure peut quand même survenir, un éditeur peut très bien racheter Free Radical Design avant sa fermeture.

Mise à jour : c'est fait, Free Radical Design vient de fermer ses portes. Le site officiel n'affiche plus que le message d'erreur « 404 Company Not Found :-( » et les développeurs laissent d'ultimes messages sur les réseaux sociaux, comme X et LinkedIn. Ce sont plus de 80 personnes qui sont mises à la porte, alors que tout le monde espérait le grand retour de TimeSplitters. Espérons bien sûr que tout le monde retrouve une place dans l'industrie vidéoludique le plus rapidement possible.