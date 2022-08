Tomb Raider : Square Enix fait supprimer un script du prochain jeu en fuite... qui était donc vrai ?

Il y a quelques jours, la Toile s'est enflammée autour d'un étonnant leak autour du prochain jeu Tomb Raider, déjà officialisé pour un développement sous Unreal Engine 5. Colin Moriarty, animateur du podcast Sacred Symbols, déclarait dans le dernier numéro de son émission qu'il avait mis la main sur le script servant au casting des comédiens de doublage pour ce futur titre, et il en a carrément fait la lecture.



L'histoire tournerait donc sur une Lara Croft « au sommet de son art », désormais devenue une aventurière expérimentée. Alors qu'elle a enchaîné les quêtes dans les endroits oubliés à la recherche de secrets perdus, sa légende est connue de tous, elle qui fait régulièrement la une des tabloïds et qui a généré une nouvelle génération de chasseurs de trésors. L'héroïne souffrirait cependant de sa solitude à laquelle elle se serait habituée, mais tout va changer quand elle va devoir collaborer avec d'autres pillards pour surmonter un problème trop grand pour être géré seul.

Les prétendues notes de casting mentionnent des personnages secondaires dénommés Devendra et Tanvi, et surtout la recherche d'une actrice principale britannique dans le milieu de la trentaine, dans la veine d'Emily Blunt et Rosamund Pike (qui ont pourtant 39 et 43 ans). Elles évoqueraient aussi « des scènes romantiques avec un autre personnage féminin », impliquant une homosexualité ou une bisexualité de Lara Croft, elle pourtant peu habitué aux amourettes dans la saga de jeux vidéo. L'auteur Jackson Lanzing avait pour mémoire voulu créer une romance entre Lara et Sam Nishimura dans le comics Tomb Raider: Inferno, avant d'en faire une simple « meilleure amie ».

Ces possibles leaks sont croustillants, mais même si Colin Moriarty est apprécié et reconnu dans l'industrie, il n'a pas de réputation d'insider habitué aux fuites derrière lui, alors qu'est-ce qui nous prouve que les documents qu'il a récupérés sont authentiques ? Eh bien, la réponse, ce serait sûrement la demande de Square Enix à Patreon de retirer le numéro du podcast au cœur de l'affaire, pour des raisons de violation de droits d'auteur. L'éditeur est pour mémoire toujours propriétaire de Crystal Dynamics, le temps que le rachat par Embracer Group soit bouclé.

Et s'il y a un appel au Digital Millennium Copyright Act (DMCA) plutôt que de crier au fake, cela signifierait presque automatiquement que ce synopsis du prochain Tomb Raider est vrai. Bien évidemment, il pourrait s'agir d'un document qui date et le scénario pourrait évoluer d'ici la fin de la production, mais nous aurions donc là une idée du cap que se donne Crystal Dynamics pour son prochain jeu. Avec davantage de personnages secondaires voire du multijoueur coopératif, et une héroïne potentiellement lesbienne ? Nous aurons la réponse dans les mois ou années à venir. D'ici là, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition est disponible à partir de 19,80 € sur Amazon.fr.