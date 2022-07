CINEMA : Tomb Raider, la MGM a perdu la licence, il n'y aura pas de suite avec Alicia Vikander

Même si les films avec Angelina Jolie ont marqué les esprits, ni eux ni le reboot avec Alicia Vikander en 2018 n'avaient la carrure des grands films d'aventure. Mais le dernier volet a tout de même rencontré un beau succès, alors MGM s'était décidé à en faire une suite avec Ben Wheatley puis Misha Green à la réalisation. Finalement, ce Tomb Raider 2 ne devrait jamais voir le jour.

Alors qu'Alicia Vikander contait ses inquiétudes de ne pas avoir de nouvelles de la production il y a quelques jours, The Hollywood Reporter et TheWrap rapportent que la MGM a finalement perdu les droits d'exploitation de la licence Tomb Raider au cinéma. La firme aurait eu jusqu'en mai 2022 pour lancer la production d'une suite, ce qu'elle n'a pas fait, et les droits seraient ainsi retournés chez Graham King et sa société GK Films, qui les avait rachetés à Square Enix en 2011. Il chercherait désormais à les revendre au plus offrant, et à en croire les sources des sites d'information, les SVOD et sociétés de production se livreraient une bataille « frénétique » pour les obtenir.

Pour mémoire, Netflix prépare actuellement une série d'animation faisant le lien entre les premiers jeux et la dernière trilogie : cherchera-t-il à récupérer les droits de la franchise pour produire du live-action en plus ? Affaire à suivre ! D'ici là, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition est disponible à partir de 19,80 € sur Amazon.fr.