CINEMA : Tomb Raider, Alicia Vikander pas très rassurante sur l'avenir de la suite

Avec plus de 274 millions de dollars récoltés au box-office, le Tomb Raider de 2018 fut un joli petit succès, qui avait conduit MGM à signer pour une suite avec le réalisateur Ben Wheatley et la scénariste Amy Jump. Le COVID-19 est passé par là depuis et les plans de l'équipe technique ont changé, amenant les producteurs à se tourner l'année dernière vers Misha Green (Lovecraft County) pour la mise en scène et l'histoire.

Depuis, le projet ne semble pas avancer et il se pourrait qu'il cale un peu, voire soit un jour totalement abandonné. Interrogée par Entertainment Weekly au sujet de ce Tomb Raider 2, l'actrice principale Alicia Vikander a en effet expliqué que suite au rachat de MGM par Amazon, la production de la suite avait été mise de côté.

Avec le rachat de MGM et d’Amazon, je n’en ai aucune idée. Maintenant, c’est une sorte d'histoire de politique. Je pense que Misha et moi sommes prêts, donc c’est un peu entre les mains de quelqu’un d’autre, pour être honnête.

Amazon aurait-il mis le nez dans les papiers de MGM pour rejuger l'intérêt de ses futures productions, ralentissant le processus amenant jusqu'à la sortie ? L'avenir de Tomb Raider 2 serait-il incertain au point qu'une annulation pourrait se profiler ? Il faut dire que plus le temps passe, moins la suite au Tomb Raider de 2018, loin d'être incontournable, aurait assez d'intérêt pour attirer le public. Espérons pour les fans du film qu'il ne s'agisse que d'aléa de production classique, et que le tournage finisse un jour par être lancé. Si vous ne l'avez pas encore vu, Tomb Raider est disponible en Blu-ray à partir de 6,48 € sur Amazon.fr.