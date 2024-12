Game of Thrones: Kingsroad impressionne avec sa bande-annonce mais déçoit avec ses plateformes

Popularisée grâce à la série HBO, la franchise Game of Thrones a déjà eu droit à des jeux vidéo, mais alors que tous les fans attendent la conclusion des romans de George R.R. Martin, nous avons eu droit à la présentation d'un nouveau titre pendant la cérémonie des Game Awards 2024 :

Édité par Warner Bros. Games et développé par Netmarble, Game of Thrones: Kingsroad suivra les personnages de la série de HBO, nous pouvons déjà admirer Cersei et Jaime Lannister avec les traits de Lena Headey et Nikolaj Coster-Waldau, mais surtout Jon Snow avec le visage de Kit Harington. Le jeu nous fera incarner Marrok Tyre, se rendant au Mur pour aider la Garde de Nuit après que ses héritiers se soient fait massacrer pendant les Noces Pourpres. Game of Thrones: Kingsroad sera un Action-RPG teinté d'aventure permettant de jouer un Chevalier, un Mercenaire ou un Assassin.

Bon, en fait, Game of Thrones: Kingsroad n'est pas si nouveau que ça, il avait déjà eu droit à une bande-annonce similaire lors du G-Star 2024, qui se tenait en Corée du Sud il y a quelques semaines :

D'après le site officiel, Game of Thrones: Kingsroad est attendu en 2025, mais seulement sur iOS et Android.