Game of Thrones : un gigantesque jeu en développement ?

La saga de romans du Trône de fer de George R.R. Martin a connu un énorme succès grâce à la série Game of Thrones de HBO, la franchise a déjà été adaptée en jeux vidéo avec plus ou moins de succès, mais même si les derniers épisodes ont été diffusés en 2019, il reste encore des romans à paraître et les fans sont toujours au taquet, notamment grâce aux autres séries dérivées.

Les joueurs pourraient avoir droit à un nouveau jeu vidéo à l'avenir, c'est du moins ce qu'affirme Redanian Intelligence. Le développeur sud-coréen Nexon préparerait un MMORPG dans l'univers du Trône de fer, qui se déroulerait entre les Saisons 4 et 5 de la série de HBO. Dans ce contexte, Roose Bolton serait déjà Gouverneur du Nord, tandis que Jon Snow et Samwell Tarly seraient au Mur. L'action se déroulerait au Nord, au Mur donc, mais également à Winterfell, foyer de la famille Stark. Le joueur croiserait évidemment des personnages bien connus, mais ils ne seraient pas doublés par les acteurs et actrices de la série, il faudrait se contenter de comédiens tentant d'imiter le casting original.

Ce MMORPG Game of Thrones aurait une campagne scénarisée, en ligne évidemment, avec la possibilité d'incarner un personnage masculin ou féminin, l'autre sexe devenant un autre personnage présent dans l'histoire. Malheureusement, Redanian Intelligence n'a aucune idée de quand sortirait ce jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, « peut-être en 2025, peut-être en 2026, peut-être plus tard ». En clair, il va falloir être patient.

D'ici là, vous pouvez retrouver les romans Le Trône de fer en intégrale à 23 € sur Amazon et Fnac.