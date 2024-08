Civilization VII : une date de sortie et une narratrice star de Game of Thrones

2K Games et Firaxis nous avaient donné rendez-vous à la gamescom 2024 pour en apprendre avantage sur Sid Meier's Civilization VII, le prochain opus de la franchise officialisé lors du Summer Game Fest Live 2024 en juin dernier. Le jeu de stratégie 4X a d'abord eu droit à une bande-annonce lors de l'Opening Night Live :

Voici une longue présentation de Civilization VII, avec une vidéo dédiée à son gameplay :

Le jeu de stratégie plusieurs fois primé revient avec un épisode inédit. Sid Meier's Civilization VII vous propose de construire le plus grand empire que le monde ait jamais connu !

Dans Civilization VII, vos décisions stratégiques façonnent la lignée culturelle de votre empire, ainsi que son évolution. Gouvernez dans la peau d'un des grands dirigeants qui ont marqué l'histoire et orientez le cours de votre récit en choisissant une nouvelle civilisation à chaque étape de l'Histoire de l'Homme.

Construisez des villes et des merveilles architecturales pour étendre votre territoire, faites avancer votre civilisation grâce à des innovations technologiques et partez à la conquête de civilisations rivales ou coopérez avec elles, en explorant des mondes inconnus. Visez la prospérité dans une expérience solo immersive ou jouez à plusieurs avec le mode multijoueur en ligne.

Que vous choisissiez de suivre fidèlement le cours de l'histoire, ou d'imaginer de nouvelles possibilités en traçant votre propre chemin, construisez le récit auquel vous croyez et bâtissez un héritage qui résonne à travers les âges dans Civilization VII.

FONDEZ UN EMPIRE CAPABLE DE RÉSISTER À L'ÉPREUVE DU TEMPS

Dirigez votre empire à travers les différents Âges de l'histoire de l'humanité. Chaque Âge est un voyage riche et complexe, avec des civilisations jouables, des ressources disponibles, des terres explorables et même des systèmes de jeu complets uniques, pour une expérience de stratégie intense et immersive sur le plan historique. Préparez-vous à franchir, à chaque Âge, des étapes primordiales dans les domaines scientifiques, culturelles, militaires et économiques afin d'obtenir des avantages décisifs à l'époque suivante !

FAITES ÉVOLUER VOTRE EMPIRE À CHAQUE NOUVEL ÂGE

Pour fonder un héritage capable de résister à l'épreuve du temps, il faudra faire preuve d'une grande faculté d'adaptation. Tracez votre propre chemin à travers l'histoire en remodelant votre empire au début de chaque Âge, en choisissant parmi un ensemble de nouvelles options de civilisation liées à l'Âge et déterminées par vos réussites antérieures dans le jeu. L'évolution de votre empire permet de débloquer de nouveaux bonus de jeu et des unités uniques, pour que votre civilisation actuelle reste toujours au sommet de sa puissance.

INCARNEZ DES DIRIGEANTS VISIONNAIRES ET PROGRESSISTES

Mettez-vous dans la peau d'un illustre dirigeant, grâce à l'une des listes de personnages les plus complètes de Civilization, des chefs d'État traditionnels connus pour leur puissance militaire ou leurs prouesses politiques, aux dirigeants visionnaires qui ont marqué la philosophie, la science, les droits de l'homme, et bien plus encore ! Chaque leader possède une compétence unique et peut être amélioré grâce à des attributs personnalisables gagnés au cours du jeu, afin de renforcer ou de réorienter votre stratégie au fil du temps. Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, vous pouvez choisir votre dirigeant indépendamment de votre civilisation, ce qui vous donne la liberté de créer de toutes nouvelles stratégies en combinant les bonus de jeu.

EXPLOREZ UN MONDE UNIQUE

Laissez une trace dans l'histoire d'un monde aux mille et un détails incroyables ! Votre empire prend vie en s'inspirant d'une large gamme de styles culturels, que vous retrouvez dans l'architecture des bâtiments et la conception des unités. Les interactions en face à face avec d'autres dirigeants historiques vous plongent au cœur de chaque acte de diplomatie et de chaque déclaration de guerre. Au fur et à mesure que votre territoire s'étend et que vos villes se développent, les magnifiques vues sur votre empire n'en forment plus qu'une, composant ensemble une métropole dynamique.

TESTEZ VOTRE AUDACE STRATÉGIQUE EN MULTIJOUEUR

Affrontez d'autres joueurs en ligne et faites la démonstration de vos prouesses en tant que grand dirigeant. Les matchs multijoueurs peuvent être des campagnes épiques multi-Âges, ou se dérouler dans un seul Âge afin que vous puissiez profiter d'un jeu entier sur une seule session. Le cross-play est entièrement pris en charge entre PC et consoles. Vous pouvez donc jouer avec vos amis, où qu'ils se trouvent.

UNE INCROYABLE EXPÉRIENCE STRATÉGIQUE POUR TOUS

Forte de plus de 30 ans d'histoire, la franchise Civilization VII propose une multitude d'améliorations de gameplay qui raviront aussi bien les novices que les joueurs aguerris. Avec un tutoriel remanié et des systèmes de jeu améliorés, il n'a jamais été aussi facile de faire ses débuts dans Civilization. De leur côté, les habitués apprécieront les nombreuses améliorations apportées à la jouabilité. Déplacez votre armée comme un seul homme sous la direction d'un commandant, débloquez des bonus de progression pour vos dirigeants sur plusieurs sessions de jeu, traversez des rivières navigables, et bien plus encore !