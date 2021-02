Tales from the Borderlands bientôt de retour dans les boutiques en ligne

Souvenez-vous, en 2018, le studio Telltale Games fermait ses portes, bien connu pour ses jeux épisodiques narratifs. Plusieurs productions avaient alors disparu des boutiques en ligne, dont Tales from the Borderlands, obligeant les intéressés ne l'ayant pas acheté à se tourner vers sa version physique qui n'était plus forcément commercialisée. Le studio a refait surface l'année suivante et désormais, tout finit bien puisque Gearbox a annoncé lors du dernier Borderlands Show que Tales from the Borderlands va faire son retour prochainement.

Tales from the Borderlands returns to storefronts February 17! Set between Borderlands 2 and 3, Tales from the Borderlands follows the stories of Rhys, a Hyperion suit, and Fiona, a con artist, on a quest borne of greed but destined for greatness. pic.twitter.com/6L1O5fTm0i — Borderlands 3 (@Borderlands) February 10, 2021

À compter du 17 février prochain, vous pourrez donc découvrir cette aventure située entre Borderlands 2 et 3, qui introduisait justement Rhys, désormais à la tête d'Atlas. Si vous souhaitez découvrir comment il a atterri là, c'est donc le moment ou jamais. Cette version rééditée inclura les cinq épisodes d'origine et sera commercialisée sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, Steam et l'Epic Games Store, pouvant être jouée sur PS5 et Xbox Series X | S via la rétrocompatibilité.

Notez par ailleurs que le jeu a été évalué par le PEGI en décembre dernier sur ces plateformes, alors il ne serait pas étonnant que des versions dédiées voient le jour à l'avenir. Est-ce que le fameux Tales from the Borderlands Redux, qui avait semble-t-il fuité l'an dernier, finira par voir le jour ou était-ce un fake extrêmement bien réalisé ?

Sinon, Borderlands 3 est en vente 35,95 € sur Amazon dans son édition Super Deluxe.