Babylon's Fall, c'est bientôt fini : PlatinumGames annonce la fermeture des serveurs, les ventes du jeu suspendues

Babylon's Fall sentait le roussi avant même sa sortie. Les joueurs ont fait savoir leur désintérêt pour le gameplay et la direction artistique de l'Action-RPG coopératif de PlatinumGames avant même sa sortie, mais le studio et l'éditeur Square Enix ont tout de même décidé d'avancer en tentant d'améliorer le rendu et les sensations après les phases de bêta puis le lancement officiel.

Sans grande surprise, le succès n'a pas été au rendez-vous, mais les développeurs espéraient encore redresser la barre avec des mises à jour techniques et de contenu. 6 mois après le lancement, force est de constater que Babylon's Fall ne prend pas, alors Square Enix et PlatinumGames ont décidé de couper les serveurs le 28 février 2023, rendant l'expérience pensée pour le multijoueur injouable. Les patchs et extensions prévus sont de facto annulés.

La communauté pourra d'ici là profiter de la Saison 2 jusqu'au 29 novembre et d'une Saison Finale jusqu'au terme, mais la vente de monnaie premium Garaz et les ventes physiques comme numériques du jeu vont être suspendues à compter de ce jour.

Bonjour Sentinelles. Merci beaucoup d'avoir joué à Babylon's Fall. Dans le but d'offrir un jeu de rôle d'action multijoueur en ligne exaltant se déroulant dans un monde fantaisiste, nous avons lancé le service officiel du jeu le jeudi 3 mars 2022. Depuis, nous avons continué à entreprendre des développements et des opérations supplémentaires. Cependant, c'est avec un profond regret que nous vous informons que nous allons mettre fin au service du jeu le 28 février 2023. Par conséquent, nous allons également annuler les mises à jour à grande échelle que nous avions envisagées. Pour ce qui est de la suite, la Saison 2 se poursuivra jusqu'au mardi 29 novembre 2022 comme prévu et la Saison finale commencera avec la maintenance prévue le même jour. Cette Saison finale correspond à la période durant laquelle vous pourrez récupérer les récompenses de classement de la Saison 2. Afin d'exprimer notre gratitude à tous nos joueurs, nous prévoyons de mettre en place autant d'évènements et d'autres initiatives que possible, jusqu'à la fin du service. Calendrier jusqu'à la fin du service Mardi 13 septembre 2022 Arrêt des ventes de la monnaie premium Garaz À la suite de la publication de cette annonce, les ventes de la version physique et de la version numériques prendront fin. Mardi 29 novembre 2022 Fin de la Saison 2 Fin de la vente du Passe de combat premium Début de la Saison finale Récompenses spéciales de la Saison finale disponibles Classements - Zénon : Très difficile Première vague d'évènements Décembre 2022 Récompenses spéciales du Nouvel An Janvier 2023 Deuxième vague d'évènements Classements - Ereshkigal : Très difficile Février 2023 Troisième vague d'évènements Boosteur de quête Mardi 28 février 2023 à 8h (heure de Paris) Arrêt du service Fermeture du site Hanging Garden Avertissement L'horaire peut être sujet à changement sans préavis.

Après la fin du service, le mardi 28 février 2023 à 8h (heure de Paris), vous ne pourrez plus jouer au jeu.

Toutes les données de jeu sur les serveurs seront supprimées après l'arrêt du service. Conclusion Jusqu'à aujourd'hui, nous avons reçu de nombreux retours de la part de toutes nos Sentinelles par le biais de multiples enquêtes, des streams officiels, de notre serveur Discord officiel et de nos réseaux sociaux. Cela nous a été d'une grande aide au sein des équipes de développement et d'opérations. Grâce à tout ça, nous avons reçu un grand nombre de messages d'encouragements ainsi que des observations précises sur les problèmes rencontrés et des suggestions d'améliorations. Nous avons vraiment eu l'impression d'avoir pu créer le monde de Babylon's Fall avec nos joueurs. Malgré tout votre soutien, nous sommes sincèrement tristes et désolés d'annoncer que nous ne pourrons pas continuer à assurer le service du jeu. Nous espérons que vous continuerez à passer un bon moment sur Babylon's Fall jusqu'à la fin du service. Le mardi 13 septembre 2022

Les équipes de développement et d'opérations de Babylon's Fall

Une rapide et triste fin pour Babylon's Fall, mais qui au vu de la situation, n'attristera pas grand monde, si ce n'est les équipes de développement auxquelles nous souhaitons le meilleur pour la suite. Si vous souhaitez vivre les derniers mois de l'expérience, il est actuellement toujours possible de se procurer un exemplaire physique du jeu à partir de 16,84 € sur Amazon.fr.