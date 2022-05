Babylon's Fall : la chute est dure, le jeu de PlatinumGames s'est retrouvé sans aucun joueur sur Steam

La chute de l'empire babylonien aura marqué une page de l'Histoire dans l'Antiquité, et si Babylon's Fall marquait à son tour un tournant majeur pour PlatinumGames ? Le studio japonais, célèbre pour Bayonetta, Vanquish, Star Fox, Metal Gear Rising: Revengeance ou encore Nier: Automata vient en effet de connaître un échec cuisant avec ce jeu...

En fin de semaine dernière, VGC rapportait que Babylon's Fall ne comptait qu'un seul joueur connecté sur Steam le mercredi 4 mai, à 1h00 chez nous. Le concerné s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux, s'amusant de la situation, mais elle a empiré depuis. Hier matin, à 2h00, Babylon's Fall ne comptait plus aucun joueur connecté sur PC, d'après Steam Charts. La fréquentation n'a jamais été au beau fixe, avec un pic à 1 166 joueurs en simultané au lancement et une moyenne à 46 joueurs ces dernières 24 heures...

Le titre est également disponible sur PlayStation 4 et PS5, impossible de connaître le nombre de joueurs sur les consoles de Sony, mais les avis sont loin d'être positifs sur Metacritic. Babylon's Fall n'a pas réussi à séduire malgré son gameplay d'Action-RPG plutôt efficace, la faute à de très nombreuses microtransactions, sans doute forcées par Square Enix qui voulait un énième jeu live service dans son catalogue, mais le titre semble déjà prendre un chemin encore plus escarpé que celui emprunté par Marvel's Avengers et Outriders... Pourtant, les développeurs affirmaient en mars dernier vouloir continuer le développement de nouveaux contenus, une mise à jour a été lancée il y a quelques jours seulement. Cela n'empêche pas certains joueurs de déjà le comparer à Anthem, de BioWare et EA Games, il ne faudra pas être surpris lorsque les studios annonceront la fermeture des serveurs de Babylon's Fall à l'avenir. Vous pouvez retrouver Vanquish à 17,99 € sur Gamesplanet.

