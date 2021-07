Babylon's Fall : des dates pour la Phase 1 de la bêta fermée du nouveau PlatinumGames, le contenu sera très limité

Les joueurs attendaient beaucoup de Babylon's Fall, un jeu d'action signé PlatinumGames et Square Enix annoncé à l'E3 2018. Mais nombreux ont été déçus de la forme du projet lorsqu'il a été représenté le mois dernier : entre direction artistique trouble, fonctionnement en live service et gameplay tourné vers la coopération, bien qu'il soit possible de jouer seul, il ne ressemble pas à ce que certains espéraient.



Malgré les critiques, les développeurs continuent sur leur lancée et prévoient comme prévu de faire tester Babylon's Fall aux futurs joueurs dans le cadre d'une bêta, fermée lors de sa Phase 1, et pour le moment seulement sur PC via Steam. Elle ne proposera que peu de contenu et pourrait être assez répétitive de l'aveu même de PlatinumGames, qui prévoit d'ajouter davantage d'éléments au fil des phases. Son but sera avant tout de tester les serveurs et non les mécaniques de jeu, et c'est pourquoi les essais ne dureront que 4 heures à chaque fois : ils auront lieu le 29 juillet à partir de 23h00 heure française au Japon, du 5 août à 3h00 en Amérique du Nord et du 12 août à 19h00 en Europe.

Pour les retardataires curieux, il est toujours possible de s'inscrire pour les futures phases de la bêta via le site officiel. Et si vous voulez en apprendre davantage sur le projet, Square Enix a lancé la plateforme Hanging Garden, qui regroupe déjà plusieurs articles sur les contrôles de jeu, le camp de base, les quêtes, les combats et les équipements.

