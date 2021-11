Sol Cresta : la date de sortie du shoot'em up repoussée par Hideki Kamiya lors de son « Very Sorry Stream », du gameplay pour patienter

À l'origine présenté comme une simple blague de 1er avril en 2020, Sol Cresta est bien une réalité depuis cette même date de l'année en cours. Nous l'avions revu cet été avec le plein de détails sur son gameplay et il avait ensuite été daté au 9 décembre 2021 début septembre à l'occasion du BitSummit THE 8th BIT, avec au passage la révélation de son prix qui sera de 39,99 €, tout de même ! 7 minutes de jeu en mode Arcade et la présentation d'un DLC appelé Dramatic sont à découvrir en fin d'article, capturées par Gematsu. Ce contenu téléchargeable ajoutera un mode scénarisé supplémentaire entièrement doublé et dont l'histoire a été écrite par Hideki Kamiya. Et justement, ce dernier tenait un Very Sorry Stream ce mercredi, au nom bien choisi puisqu'une mauvaise nouvelle y a été partagée, celle du report du jeu.

Sol Cresta ne sortira donc plus le 9 décembre ni cette année d'ailleurs, puisque le créateur espère nous donner de ses nouvelles au début 2022. Bon, pour nous faire patienter, du gameplay a été diffusé, avec notamment 5 bonnes minutes du mode Caravan, basé sur le scoring, et la possibilité de jouer aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, du moins sur PC avec un écran inclinable. Hideki Kamiya, en plus de nous montrer son skill, a également teasé le retour d'un vaisseau apparu dans les précédents épisodes de la licence et a diffusé la cinématique d'introduction bien rétro, dont le texte a été traduit en anglais par Gematsu. Voici ce qui y est dit :

Année cosmique 101. L'Humanité a fait face à sa plus grande menace, l'archidémon Mandler, qui a envahi le système solaire depuis les profondeurs obscures de l'univers. Les armées de Mandler conquirent planète après planète, construisirent une base à la surface de la Lune et commencèrent leur invasion de la Terre. L'Humanité s'est unie, a construit la fusée de combat multi-amarrage CR47 et a formé l'organisation Moon Cresta pour reprendre la Lune et lutter contre le mal. Mais ses efforts n'ont servi à rien et le pouvoir du vide de Mandler a presque décimé l'Humanité, détruisant ses espoirs, et la Terre est tombée entre les griffes du dieu démon. Perdant la surface de la Terre, les rescapés se sont échappés vers des bases sous-marines, se tournant les pouces alors que le démon faisait rage à la surface. Avec le peu de puissance militaire qu'il leur restait, ils ont formé l'escouade de récupération de la terre Terra Cresta et, depuis leurs bases sous-marines, ont lancé le Wing Galibur pour riposter face à Mandler. La bataille était féroce et les échanges de tir sans fin. Pendant un certain temps, ils ont vaincu les armées de Mandler. Mais son pouvoir du vide était trop fort. Mandler renaquit à la tête de l'organisation Zohar. Encore une fois, l'humanité a été forcée de fuir. Avec les armées d'invasion à ses trousses, l'Humanité a de nouveau été presque décimée. Désormais, Zohar s'est mué en Mega Zohar et a pris le contrôle du Soleil. Les derniers membres de l'Humanité se sont cachés comme des rats sur Laomedeia, la 12e lune de Neptune. Leur destin tel celui d'une bougie en proie au vent, ils ont formé l'organisation Sol Cresta et, avec le vaisseau de pointe Yamato, ont fourni leurs derniers efforts. Et maintenant, les griffes de Mega Zohar s'attaquent à vous.

Sol Cresta devrait donc sortir l'an prochain sur PS4, Switch et PC (Steam), reste désormais à savoir quand. The Wonderful 101 Remastered est lui toujours en vente sur Amazon au prix de 33,99 €.