Sol Cresta : le logo du faux shoot'em up de PlatinumGames et Hamster pour le 1er avril déposé, bientôt une annonce ?

L'an dernier, PlatinumGames a lancé son initiative Platinum4, en bon hommage au Capcom Five d'il y a une vingtaine d'années. Comme son nom l'indique, ce sont quatre annonces entourant le studio japonais qui ont ainsi été faites, avec les jeux autoédités The Wonderful 101: Remastered et Project G.G., l'ouverture de PlatinumGames Tokyo et finalement un projet de plus petite envergure encore mystérieux en guise de 5e révélation, puisque la quatrième était un poisson d'avril. Vraiment ? Ce n'est plus si sûr à présent !

En effet, le fameux Sol Cresta présenté le 1er avril dernier sous la forme d'un jeu d'arcade succédant à Moon Cresta et Terra Cresta pourrait finalement ne pas être qu'une simple blague au trailer bien abouti. C'est Gematsu qui a relevé l'information dans son désormais habituel tour des dépôts de marques japonais. Ainsi, Hamster a déposé le logo que nous pouvions déjà voir dans la vidéo. Si ce n'était qu'un poisson d'avril, pourquoi se donner autant de mal près d'un an plus tard ? Finalement, il se pourrait donc que la blague n'en soit pas une et que cette 5e annonce façon Bonus Stage soit en réalité bien ce Sol Cresta, en espérant qu'il ne reste alors pas confiné aux salles d'arcade de l'Archipel.

Nous aurons sans doute la réponse d'ici le 1er avril 2021 et il faut bien avouer qu'un tel shoot'em up aurait de quoi plaire à plus d'un passionné ! Ce qui est sûr, c'est que le dernier titre en date de PlatinumGames, The Wonderful 101 Remastered, est bien une réalité et se trouve actuellement à 28,99 € sur Amazon.