PlatinumGames : l'ouverture d'un nouveau studio à Tokyo annoncée, des membres clés prennent la parole

Au début du mois, PlatinumGames a ouvert le site Platinum4, dont le but est de présenter quatre projets du studio. Si nous pensions qu'il s'agissait uniquement de jeux, ce ne sera pas le cas au final, car après The Wonderful 101: Remastered et Project G.G., la troisième annonce concerne l'ouverture d'une nouvelle antenne de PlatinumGames à Tokyo. Oui, celle-là même dont l'existence a été rapportée par ryokutya2089 en provenance du nouveau numéro de Famitsu.

Pour accompagner cette annonce, plusieurs personnalités de PlatinumGames Tokyo ont pris la parole, à lire en page suivante, évoquant par exemple le futur développement de jeux live service, ainsi que le président Kenichi Sato, qui explique sa philosophie d'entreprise et la place qu'il veut donner au studio dans le paysage vidéoludique :

Un nouveau départ et un bel avenir pour PlatinumGames.

En avril 2020, PlatinumGames ouvrira notre premier véritable centre de développement en dehors de notre bureau principal : PlatinumGames Tokyo. Le président et CEO, Kenichi Sato, explique notre nouvelle mission.

Répandre des sourires et des surprises dans le monde entier

Il y a très peu de choses plus gratifiantes que de faire sourire quelqu'un. Nous pensons que les jeux sont un excellent moyen de le faire - partager une expérience avec quelqu'un et le laisser un peu plus heureux.

PlatinumGames a été fondée en 2006 dans le but de diffuser des sourires et des surprises dans le monde entier. Depuis lors, nous avons fait de notre mieux pour créer des jeux de console de salon débordant d'originalité, avec la satisfaction des joueurs comme priorité absolue. Quatorze ans de dur labeur plus tard, nous sommes fiers d'être considérés dans le monde entier comme l'un des principaux développeurs de jeux japonais, par les joueurs et les autres créateurs. Je suis toujours humble quand je visite des studios de jeux à l'étranger et nos pairs me disent qu'ils sont fans de PlatinumGames.

Faire d'une licence PlatinumGames une réalité

L'industrie des jeux a beaucoup changé depuis une quarantaine d'années avec l'arrivée des consoles de salon au Japon. Les nouvelles avancées technologiques et les capacités de mise en réseau ont détruit les limitations matérielles précédentes, et nous tenons maintenant pour acquis que vous pouvez jouer à des jeux amusants et engageants sur presque tous les appareils dont vous disposez.

Cependant, quelle que soit l'évolution de la technologie, il y a une chose qui ne change jamais : la culture des jeux concerne le divertissement. Et à mesure que la technologie se renforce de plus en plus autour de nous, nous continuerons à nous efforcer de créer les jeux les plus divertissants possible. Une partie de ce défi a toujours consisté à établir une propriété intellectuelle PlatinumGames qui nous appartient entièrement, et nous avons finalement commencé à franchir cette étape.

Développer la puissance de développement grâce à notre Alliance de capital

En décembre 2019, PlatinumGames a conclu une alliance de capital avec Tencent Holdings. Cela nous a permis de commencer sérieusement Project G.G., notre première IP entièrement originale. Cela a également contribué à notre décision de créer PlatinumGames Tokyo - un pilier de notre nouvel engagement à renforcer notre puissance en tant que développeur. Entre notre bureau d'Osaka et PlatinumGames Tokyo, nous sommes prêts à utiliser les esprits créatifs les plus pointus dans les jeux à l'ouest et à l'est du Japon, et à élargir nos possibilités encore plus.

Tout le monde est un créateur

Entre notre alliance de capitaux avec Tencent, le nouveau PlatinumGames Tokyo et d'autres changements à venir, 2020 s'annonce comme une très grande année pour nous. C’est pourquoi nous considérons qu’il s’agit d’une année de « rétablissement ». Notre philosophie de conduite pour cette deuxième phase est que chez PlatinumGames, tout le monde est un créateur.

Cela va de soi pour notre équipe de développement. Mais cela s'applique également aux « créateurs d'entreprise » en coulisses, qui les soutiennent et apportent une contribution vitale au fonctionnement de notre compagnie. Chaque employé de PlatinumGames a un intérêt à créer des jeux de haute qualité dans un environnement confortable et efficace. Ce but commun nous unifie alors que nous passons à l'étape suivante.

Le Platinum 8

Nous avons également adopté un nouveau credo que nous appelons « le Platinum 8 ». Il s'agit d'une série de huit principes que nous partageons tous en tant que créateurs. Le Platinum 8 guide l'ensemble de notre personnel face aux défis de notre travail quotidien. En travaillant ensemble selon ces principes, je pense que nous pouvons surmonter tous les obstacles et devenir véritablement le studio numéro un au monde pour la satisfaction des joueurs.

Construire un nouveau PlatinumGames - Avec vous

Bien sûr, le savoir-faire et les compétences techniques sont importants dans le développement de jeux, mais la partie la plus importante de la création de grands jeux est la passion. Le désir de faire quelque chose d'amusant est absolument essentiel. Le travail d'équipe est également essentiel, qu'il s'agisse de créer un pool de connaissances partagées à partir des expériences de chacun, ou de se regrouper pour relever de nouveaux défis et explorer de nouvelles possibilités. PlatinumGames vise à créer un environnement où tout le monde, indépendamment de son ancienneté, peut être fier en tant que créateur et apporter une contribution. Si vous êtes déterminé à créer et prêt à tout mettre en jeu pour faire sourire les joueurs, je pense que vous vous sentirez comme chez vous.

Nous sommes toujours à la recherche de personnes passionnées pour aider à construire nos jeux et notre entreprise. J'espère que vous envisagerez de vous joindre à nous et d'apporter ensemble de grands changements à l'industrie des jeux.

Kenichi Sato

Président et CEO