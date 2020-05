Marvelous : Tencent investit dans le studio japonais

Image Frame Investment, une filiale du géant chinois Tencent, vient d'annoncer cette semaine le rachat de 20 % des parts de Marvelous, studio de développement japonais. La firme a ainsi investi sept milliards de yens, soit environ 59,5 millions d'euros, qui serviront à Marvelous pour développer ses licences.

Le studio japonais est connu pour ses franchises Senran Kagura et Harvest Moon/Story of Seasons, il édite les Fate/EXTRA et possède plusieurs filiales dans le monde comme XSEED Games, Marvelous Europe, G-Mode Corporation et Honey ∞ Parade Games, fondé en 2017 par Kenichiro Takaki. Ce dernier développe actuellement Senran Kagura 7even: Girl's Happiness, mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Tencent s'immisce de plus en plus dans le paysage vidéoludique mondial, il possède déjà entièrement Riot Games (LoL, Valorant), ainsi que des parts d'Activision-Blizzard, Ubisoft, Epic Games ou encore PUBG Corp.. Dernièrement, le géant chinois a recruté Kenichiro Imaizumi, ancien proche de Hideo Kojima, et va s'occuper du développement de System Shock 3.