Kenichiro Imaizumi, ancien proche de Hideo Kojima, rejoint Tencent

En novembre dernier, nous apprenions le départ de Kenichiro Imaizumi de Kojima Productions. Il avait rejoint Konami pour travailler sur Castlevania: Symphony of the Night avant de plancher sur les MGS en 2001 avec Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Jusqu'à l'année dernière, il était ainsi resté très proche de Hideo Kojima, et l'avait suivi pour assurer la production de Death Stranding.

Mais visiblement, Kenichiro Imaizumi a désormais des objectifs très différents. Comme le rapporte VGC, Kenichiro Imaizumi a rejoint Tencent Europe, sans préciser la nature de son nouvel emploi. Le pôle européen du géant chinois est basé à Amsterdam et œuvre principalement à la recherche d'opportunités d'investissement en Europe, tout en étendant les services de WeChat (une application de messagerie instantanée) sur le Vieux Continent.

Pour rappel, Tencent est un immense groupe chinois possédant des réseaux sociaux, des portails web et des jeux en ligne, la firme investit beaucoup dans les studios occidentaux, elle possède ainsi Riot Games et détient des parts d'Activision-Blizzard, Ubisoft, Epic Games, PUBG Corp. ou encore Bluehole.