Hideo Kojima : ses idées lui survivront même après sa mort, il a déjà pensé à tout !

La semaine dernière, nous avons eu le plein de détails concernant Death Stranding 2: On the Beach à l'occasion de la publication de previews. Il a alors été rapporté une déclaration assez intéressante venant d'Hideo Kojima, à savoir qu'il a déjà des idées pour un Death Stranding 3, mais qu'il ne le réalisera pas lui-même. L'an dernier, suite à l'annonce de Physint, il évoquait son âge, la question de la retraite et le fait qu'il a déjà rédigé un testament. Oui, il n'y a pas que pour ses jeux que le créateur japonais pense à la mort et nous en avons à nouveau la preuve à présent au détour du numéro 411 du magazine EDGE qui vient de paraître, contenant un dossier de 16 pages dédié à DS2, qui en fait d'ailleurs la couverture avec la superbe illustration de Yoji Shinkawa ci-dessous.

Comme rapporté par VGC, Hideo Kojima a de nouveau évoqué la maladie l'ayant touché lors de la pandémie, ce qui l'a poussé à penser à l'avenir de son studio Kojima Productions et à accepter de développer plusieurs projets en parallèle (OD pour Xbox, Physint pour Sony).

Je suis tombé gravement malade à cette époque et j'ai aussi subi une opération des yeux. Jusque-là, je ne me sentais pas vieux, vous savez ? Je ne ressentais simplement pas mon âge et je pensais pouvoir créer toute ma vie. Mais ensuite, je suis tombé malade et je n'ai plus rien pu créer. J'ai vu beaucoup de gens mourir autour de moi à ce moment-là. J'ai été confronté à la mort. Bien sûr, j'ai guéri, mais maintenant je me demande : « Attendez, combien d'années me reste-t-il pour faire un jeu ou un film ? » Peut-être que j'en ai dix ?

Le créateur compte bien passer le reste de sa vie à continuer de créer divers projets afin d'assurer l'avenir de son studio et, si nous lui souhaitons une encore longue carrière, sachez qu'il a déjà pensé à la suite. Même après sa mort, nous n'aurons sans doute pas fini d'entendre parler d'Hideo Kojima, car il a déjà prévu de léguer ses idées :

J'ai donné une clé USB contenant toutes mes idées à mon assistante personnelle (Ayako Terashima, NDLR), un peu comme un testament. Peut-être qu'ils pourraient continuer à produire des choses après mon départ chez Kojima Productions... J'ai une crainte : qu'adviendra-t-il de Kojima Productions après mon départ ? Je ne veux pas qu'ils se contentent de gérer nos propriétés intellectuelles existantes.

Les joueurs n'ont évidemment pas tardé à s'amuser de cette déclaration qui peut sembler incongrue, par exemple avec des détournements utilisant Cyberpunk 2077 et l'hologramme de Johnny Silverhand voire même en comparant un précédent cas de clé USB ayant attiré l'attention, à savoir celui de Randy Pitchford...

Verrons-nous toujours la mention « A Hideo Kojima game » bien après son inévitable disparition ? Espérons que la réponse à cette interrogation nous soit donnée le plus tard possible.

