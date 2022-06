Hideo Kojima dévoile avoir annulé un jeu trop similaire à The Boys, le showrunner de la série Amazon prend contact avec lui

Dans le cerveau d'Hideo Kojima, les idées fusent et nombreuses sont celles qui finissent à la poubelle. Si le concepteur japonais est connu pour la franchise Metal Gear et plus récemment Death Stranding, il a pendant un temps imaginé un jeu vidéo avec des super-héros pas si gentils, un concept qu'il a dû annuler après avoir commencé le visionnage d'une série bien connue.

Hideo Kojima a en effet déclaré sur Twitter qu'il avait en tête un projet de jeu avec un personnage principal, homme ou femme, enquêtant sur les méfaits cachés d'une bande de super-héros. Son grand ami Mads Mikkelsen devait même avoir le rôle principal, mais après avoir regardé quelques épisodes de la série The Boys sur Amazon Prime Video, adapté du comics éponyme, Hideo Kojima s'est vite rendu compte que son jeu serait trop similaire et il a abandonné l'idée... pour le moment.

L'histoire aurait ainsi pu s'arrêter à cette anecdote, mais le showrunner de la série Eric Krikpe lui a répondu sur Twitter en lui demandant de venir faire un jeu vidéo The Boys ensemble, précisant qu'il était très fan du travail du concepteur japonais. Une idée folle, mais alléchante soutenue par Antony Starr, qui incarne le terrifiant Protecteur dans la série d'Amazon.

Bon, les discussions sur les réseaux sociaux n'engagent en rien, et Hideo Kojima est actuellement concentré sur le développement d'un jeu exclusif aux Xbox, qui pourrait s'appeler Overdose, et une suite à Death Stranding est également en cours de production. Mais avouons qu'un jeu The Boys conçu par Kojima Productions aurait un sacré potentiel.