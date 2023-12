OD : des indices laissés par Hideo Kojima font rêver les fans de Silent Hill

Lors de la cérémonie des Game Awards 2023, Hideo Kojima était évidemment présent, mais pas pour parler de Death Stranding 2. Non, le concepteur japonais développe également un jeu d'horreur en collaboration avec Xbox Game Studios, qui ne s'appelle finalement pas Overdose, mais simplement OD. Un nom commercial intriguant, tout comme son premier teaser montrant Sophia Lillis, Hunter Schafer et Udo Kier répéter en boucle la même phrase, dénuée de sens.

Bien sûr, Hideo Kojima ne fait jamais rien au hasard et ses teasers sont décortiqués image par image par les fans du monde entier. Nombreux ont remarqué la sonnerie à la fin de la vidéo rappelant celle de P.T., le teaser jouable du Silent Hills annulé par Konami. D'autres ont aperçu une porte se refléter les yeux de Sophia Lillis, la même porte qu'a franchi Kojima pour arriver sur scène aux TGA et qui rappelle encore le décor de P.T.. Mais les bouches des acteurs cachent d'autres indices.

Central Xbox a aperçu quatre lettres entre les lèvres d'Udo Kier, apparaissant de manière très brève. Ces lettres forment le mot « Atami », c'est une ville dans la région de Shizuoka. Shizuoka s'écrit « 静岡 », formés avec deux caractères signifiant chacun littéralement « Silence » et « Colline ». En anglais... Silent Hill. Entre les indices évoqués plus haut rappelant P.T. et ça, les fans imaginent déjà qu'OD ne serait qu'un nom de code pour un nouveau jeu de la franchise Silent Hill.

Pour rappel, Hideo Kojima et Konami, qui détient la franchise Silent Hill, ne s'étaient pas quitté en très bons termes. L'éditeur avait congédié le concepteur alors qu'il terminait Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, annulant au passage son prochain jeu, Silent Hills, teasé avec la démo jouable P.T.. Depuis, Hideo a fondé Kojima Productions pour développer Death Stranding (disponible à partir de 19,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet) et travaille désormais sur une suite, en plus d'OD.

Alors, Hideo Kojima et Konami se sont-ils rabibochés pour enfin créer leur Silent Hill tant espéré par les fans ? Difficile à dire pour le moment, mais en toute logique, OD sera exclusif aux PC et Xbox Series X|S, là où Konami semble être plus proche de Sony en sortant le remake de Silent Hill 2 sur PC et PS5 uniquement. Et surtout, le concepteur nippon adore s'amuser avec les internautes et peut très bien simplement les faire tourner en bourrique, en trollant son ancien employeur au passage. Au moins, c'est plus crédible qu'Abandoned.