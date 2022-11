Abandoned : Hideo Kojima s'exprime, lui aussi en a un peu marre

En avril 2021, le monde découvrait Abandoned, un jeu d'horreur à la première personne développé par Blue Box Game Studios, mené par Hasan Kahraman. Rapidement, des joueurs ont vu un possible lien avec Hideo Kojima et un teasing pour un futur titre du concepteur japonais, pourquoi pas un Silent Hill.

Depuis, Abandoned fait sourire ou déprime, tant la gestion du projet par Hasan et son équipe semble fébrile. Une application sur PS5 censée teaser petit à petit le jeu reste terriblement vide à l'heure actuelle, et les internautes sont allés fouiller la Toile pour découvrir que Hasan Kahraman serait un escroc au comportement toxique. Et surtout, Hideo Kojima n'est évidemment pas en lien avec Abandoned, tandis que les plans pour le futur de Silent Hill ont été officialisés récemment. Mais le concepteur japonais en a marre de ces théories qui l'entourent.

Pour rappel, Hideo Kojima avait créé Moby Dick Studio et le personnage de Joakim Mogren pour teaser Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, puis 7780s Studio pour P.T., la démo jouable du Silent Hills annulé. Mais Hasan n'est pas Hideo, comme l'a rappelé Kojima lors du dernier épisode de son podcast Brain Structure en compagnie de son ami Geoff Keighley. Et il a hâte que les internautes se calment avec leurs théories :

Les utilisateurs n'arrêtaient pas de m'envoyer des photos de ce « Hasan ». Ils m'envoient encore des collages et des images en deep fake, genre vingt par jour, c'est vraiment très embêtant. Quand nous avions fait ce truc avec Moby Dick, vous (Geoff Keighley) étiez dans le coup, et c'était plutôt amusant, mais les gens devraient savoir que je ne ferais pas deux fois la même chose. Je n'ai jamais parlé avec Hasan, le jeu n'est pas encore sorti. Je ne pense pas qu'il puisse faire ou dire grand-chose à ce stade. Mais s'il sort le jeu, les gens comprendront peut-être, alors peut-être qu'il devrait se dépêcher de le sortir.

Malheureusement pour Hideo Kojima, Abandoned n'est pas près de sortir. Blue Box Game Studios veut d'abord lancer un prologue payant afin de financer le développement du jeu complet, si tant est que les fans suivent le mouvement, ce qui est loin d'être gagné vu la méfiance envers le studio néerlandais et Hasan Kahraman. De son côté, Hideo Kojima tease un nouveau jeu depuis quelques semaines, sans doute Death Stranding 2 ou le mystérieux Overdose. Vous pouvez retrouver Death Stranding: Director's Cut à 35,99 € sur Gamesplanet.