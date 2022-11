Kojima Productions : une nouvelle actrice asiatique confirmée au casting du prochain jeu d'Hideo Kojima, le teasing se poursuit

Depuis la mi-septembre, Hideo Kojima tease l'un de ses prochains jeux sur la Toile à coups d'affiches sur lesquelles sont écrites des questions toutes simples et où apparaissent des visages de personnalités qui figureront au casting du projet. Jusqu'à présent, seule Elle Fanning était donc confirmée, tandis qu'une autre actrice ombrée n'attendait que d'être dévoilée. Eh bien, nous connaissons désormais son identité grâce à Micromania ! Kojima Productions a en effet affiché sur une boutique parisienne son logo et un QR Code.

Une fois scanné, il nous renvoie vers son site officiel, avec deux visuels inédits à la clé, visibles ci-dessous (nous avons remis celui avec Elle Fanning pour la comparaison). Le premier lève le voile sur la jeune actrice australo-japonaise Shioli Kutsuna qui se cachait donc derrière le « Where Am I? », que vous avez pu voir dans Deadpool 2 en tant que Yukio ou entendu dans Kingsglaive: Final Fantasy XV où elle prêtait sa voix à Lunafreya (mais pas dans le jeu).

Là encore, la même teinte rouge est utilisée et nous retrouvons le logo qui rappelle un peu celui de Knot City dans Death Stranding, sans parler justement des six fils qui évoquent le jeu. Avec un tel teasing en ce jour de la Toussaint, il y a fort à penser que le projet serait bien Death Stranding 2, confirmé par Norman Reedus plus tôt cette année.

Par ailleurs, l'autre image du jour vient comme début octobre nous poser une nouvelle question : « How Come? » soit « Comment venir ? » en français. Faut-il s'attendre à voir une troisième femme apparaître la prochaine fois que le jeu fera parler de lui ? Ce qui est certain, c'est que le pattern est légèrement différent cette fois, puisque le logo en bas de l'affiche représente une sorte de créature marine avec des tentacules, qui pourrait donc être celui d'une compagnie inédite dans l'univers de Death Stranding. Le document en fuite du côté de SIE mentionnait justement un certain projet Ocean chez Kojima Productions, un lien avec la vie aquatique n'aurait ainsi rien d'étonnant.

Hideo Kojima avait par ailleurs tweeté ceci juste après la précédente révélation, suggérant qu'il y aura au moins cinq personnages introduits de la sorte.

Rappelons tout de même que le studio prépare aussi un jeu exclusif à l'écosystème Xbox et qu'un certain Overdose avait fuité, mais n'a plus du tout refait parler de lui ensuite.

En attendant de découvrir le fin mot de l'histoire, Death Stranding: Director's Cut est vendu 49,99 € sur PS5 par Amazon.